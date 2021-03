Google do streaming já chega a 80 mil em Portugal. Eis os filmes e séries mais populares no país

É um dos dilemas mais difíceis de gerir nesta era digital e pandémica que tirou (por questões sanitárias) o público das salas de cinema e colocou ainda mais pessoas a aderir ao streaming de conteúdos de vídeo por subscrição - que vão substituindo ou complementando-se à televisão normal: o que ver no meio de tantas opções.

Isso já é o caso quando só temos um serviço de streaming, mas com vários a dificuldade por vezes só aumenta de nível - os serviços continuam a crescer e a própria SIC lançou recentemente o serviço de streaming pago com conteúdos extra Opto.

É nesse segmento de necessidade de separar o trigo do joio no mundo do streaming que surgiu em 2014 a alemã JustWatch (chegou em 2019 a Portugal), que se define como a plataforma da era da Nova TV para pesquisa e descoberta. Uma espécie de Google do streaming televisivo, portanto, a fazer lembrar os tempos de sucesso de revistas como a TV Guia para ajudar a guiar os telespectadores quando surgiram mais do que os dois canais estatais em Portugal.

O serviço de busca já superou os 12 milhões de utilizadores mensais na Europa e está em 43 mercados a nível mundial, inclusive Portugal. O Dinheiro Vivo perguntou à empresa sobre os dados para o país e a app/site chega já a médias entre os 60 e 80 mil utilizadores mensais - publicamos de seguida a lista do final de março para séries e filmes em streaming mais vistos.

Ainda no final do fevereiro a editora de tecnologia do New York Times não poupava elogios "à sua melhor amiga durante a pandemia" JustWatch, sendo que a chegada aos Estados Unidos é muito recente.

O que distingue o serviço?

A simplicidade com que junta os conteúdos disponíveis por país (inclusive serviços locais) em plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Portugal, Apple TV+, mas também outros como YouTube Premium, Fox Play, ou os portugueses Meo ou RTP Play - TVI Player não aparece.

Na base do sucesso parece estar a facilidade com que se seleciona os serviços de streaming pretendidos, indicamos o que já vimos (podemos dizer se gostámos ou não), o que queremos ver (lista de interesses) e a partir daí também aparecem sugestões personalizadas.

É possível ainda ver listas com os novos lançamentos, os filmes e séries mais populares - tudo multiplataforma - e consultar a nossa lista de interesses com vários filtros possíveis, além de ver que episódios de cada série estão disponíveis e em que plataformas e perceber se falta alguns, por exemplo.

Site da JustWatch (também há app) © DR

A JustWatch permite pesquisar por atores ou títulos e tem filtros de pesquisa úteis como por exemplo: popularidade, trending, escolha ao acaso, alfabético, ano de lançamento, popularidade no site The Movie Data Base (TMDB) ou no (que pertence à Amazon) IMDb (Internet Movie Database).

Cada filme, série ou documentário tem a indicação do local de streaming em que está disponível (até aparece o preço para os que só permitem o aluguer) e além de um rating da própria JustWatch e do rating da conceituada IMDb, aparece também o género do filme, tempo de duração, realizador e elenco e até sinopse de uma forma uniformizada, o que nem sempre acontece com as várias plataformas.

Um achado num mundo de conteúdos cada vez mais disperso em serviços de streaming com estruturas diferentes.

Óscares já se refletem

A lista de conteúdos mais populares em Portugal de 15 a 21 de março de 2021 que se segue, reunida pela JustWatch nos quatro serviços mais usados no país e disponibilizada ao Dinheiro Vivo, mostra desde logo uma tendência relacionada com os Óscares deste ano - que se realizam devido à pandemia só a 25 de abril. Mank, o filme de David Fincher que estreou em dezembro, é um dos filmes mais nomeados para os Óscares (tem 10), incluindo para Melhor Realizador, Filme, Ator e Atriz e surge no topo dos filmes mais vistos na Netflix. O mesmo para Ma Rainey's Black Bottom (nomeado para cinco Óscares), Pieces of a Woman (nomeado para um) e Os 7 de Chicago (nomeado para sete) - todos no top 5 de filmes mais populares na Netflix - que é a plataforma de streaming que mais brilha nos Óscares.

Vê-se o mesmo no Prime, da Amazon, com Som do Metal, nomeado para seis Óscares, ou no Disney+ com a animação Soul (com três nomeações).

HBO

Filmes

Zack Snyder's Justice League

Liga da Justiça

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Homem-Aranha: Regresso a Casa

Aquaman

Locked Down

O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel

Watchmen: Os Guardiões

Interstelar

Shutter Island

Séries

The Wire

Normal People

Velas Negras

Sr. Juiz

True Detective

Watchmen

The Flight Attendant

Doom Patrol

A Noite de Todas as Almas

Friends

Netflix

Filmes

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Pieces of a Woman

O Tigre Branco

The Trial of the Chicago 7

Homem de Aço

Deadly Illusions

News of the World

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal

Homem-Aranha: Longe de Casa

Séries

Formula 1: A Emoção de um Grande Prémio

Vikings

The One

Ataque dos Titãs

The Walking Dead

The Lost Pirate Kingdom

Lupin

Outlander

Line of Duty

Velas Negras

Prime Video

Filmes

Som do Metal

Hereditário

Mesmo se Nada der Certo

Variações

A Rapariga no Comboio

Uma História de Amor

A Lagosta

The Post: A Guerra Secreta

Quarto

Time

Séries

This Is Us

O Escritório

Segurança Nacional

Histórias de Horror Americana

Sobrenatural

The Magicians

Deuses Americanos

Mad Men

Fear the Walking Dead

Parks and Recreation

Disney+

Filmes

60 Segundos

Can You Ever Forgive Me?

Raya e o Último Dragão

O Único e Incomparável Ivan

Deadpool 2

Glass

Soul - Uma Aventura com Alma

Reino dos Céus

A Mão que Embala o Berço

Master & Commander - O Lado Longínquo do Mundo

Séries

The Falcon and The Winter Soldier

Anatomia de Grey

The Walking Dead

Godfather of Harlem

Marvel Studios UNIDOS

O Mandaloriano

WandaVision

Com Amor, Victor

Perdidos

Segurança Nacional