Google escorrega com trimestre fraco perante incerteza na economia global

© Robyn Beck / AFP

O início de 2022 foi pior que o esperado para a Alphabet, holding que controla a Google e reportou esta noite resultados abaixo das previsões. A gigante de Mountain View obteve receitas de 68 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, o que representa uma subida de 23% face ao homólogo mas ficou abaixo do consenso dos analistas.

Por outro lado, com um aumento substancial das despesas, os lucros caíram 1,5 mil milhões de dólares: passaram de 17,9 para 16,4 mil milhões. O mercado financeiro reagiu negativamente, levando as ações da Alphabet a tombarem mais de 6% nas trocas fora de horas. É uma reversão do que aconteceu no trimestre passado.

No entanto, tanto o CEO Sundar Pichai como a diretora financeira Ruth Porat sublinharam os aspetos positivos do trimestre, frisando os investimentos que a Alphabet está a fazer para diversificar o seu modelo de negócio.

"O primeiro trimestre assistiu a um forte crescimento nas pesquisas e na nuvem, em particular, que estão a ajudar as pessoas e as empresas à medida que continua a transformação digital", disse Sundar Pichai, no comunicado de resultados. "Vamos continuar a investir em excelentes produtos e serviços e a criar oportunidades para parceiros e comunidades locais em todo o mundo.

Este esforço de investimento explica o aumento das despesas e redução do lucro, porque a Alphabet é muito dependente da publicidade no motor de busca Google e pretende diminuir essa dependência. As receitas mais fracas que o esperado refletem, precisamente, essa questão: com as ameaças de uma recessão económica global, há uma retração nos gastos em publicidade, e isso tem efeitos quase imediatos nos resultados da empresa.

Os serviços na nuvem (Google Cloud) são uma das grandes apostas da Alphabet, que tem dado frutos: neste trimestre, as receitas da unidade subiram mais de 40% para 5,82 mil milhões de dólares, com uma redução dos prejuízos.

"Estamos satisfeitos com o crescimento de 23% das receitas no primeiro trimestre", frisou Ruth Porat. "Continuamos a fazer investimentos considerados em Capex, I&D e talento para dar suporte à criação de valor para os investidores no longo prazo."

Em Wall Street a visão não foi tão rosada, num dia terrível para os principais índices. A volatilidade nos mercados financeiros espelha o nervosismo dos investidores perante os riscos de um abrandamento global da economia, e foi isso que se viu esta terça-feira com a quebra do Dow Jones: caiu 800 pontos, no mesmo dia em que o Nasdaq desabou 3,9%, estando em mínimos de 2022.

Já a Microsoft, que superou as expectativas do mercado, viu as suas ações a valorizarem mais de 6,3% nas trocas fora de horas, depois de terem fechado a cair 3,74%.

Esta semana haverá também resultados do Facebook na quarta-feira e Apple e Amazon na quinta-feira.