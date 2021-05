Google Fotos deixa de ter armazenamento ilimitado gratuito amanhã. Eis as alternativas

Google Fotos © DR

Era um verdadeiro salva-vidas para muitos utilizadores. O Google Fotos deixa de ter a opção de armazenamento ilimitado gratuito já esta terça-feira, 1 de junho. Depois desta data as novas fotos armazenadas só não terão custos até aos 15 Gb totais disponíveis (armazenamento que compete com toda a conta Google, incluindo o Gmail). As fotos já descarregadas no formato "alta qualidade" antes desta data não contam para as contas finais de espaço - a Google criou uma ferramenta para gerir o armazenamento de fotos.

Certo é que o armazenamento de fotografias é um dos problemas mais modernos e atuais que podemos ter na era da fotografia digital: como armazenar as cada vez mais fotos que tiramos no dia a dia? É fácil perder fotos para sempre, numa falha do disco externo, numa mudança de telemóvel ou de computador ou até por mero acidente (com os cliques errados).

Uma das alternativas mais usadas como cópia de segurança para guardar fotos de forma ilimitada, o Google Fotos - utilizada por 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo -, está a chegar ao fim. Daí que deixemos uma lista para criar cópias de segurança eficazes para as suas fotografias digitais (Google Fotos, versão paga, incluída), entre armazenamento físico e na cloud - não incluímos opções mais complexas para criar servidores locais, já que não são tão simples para o utilizador comum.

Pode (e deve) juntar mais do que uma opção diferente para garantir que guarda por muitos e bons anos as memórias de uma vida à distância de um ou dois cliques.

Armazenamento físico

Dispositivos de gravação

Os DVD, Blue-ray e CD-R, mas também cartões SD de grandes dimensões, já saíram de moda para o armazenamento, mas ainda assim continuam a ser usados por muitas pessoas para garantir que não perdem acesso a fotos antigas, muitas vezes como cópia de segurança extra do que já têm noutro local. Ainda assim, não são a melhor solução para longo termo.

Disco externo: SSD vs HDD

Até há pouco tempo os discos externos ligados por USB ao computador eram a forma mais usada para armazenar de forma rápida grandes quantidades de fotografias, mas não faltavam relatos de discos HDD prejudicados com uma pequena queda e que deixavam de funcionar. Os mais recentes (e mais caros) discos SSD (Solid State Drives) são mais seguros, fiáveis e rápidos. São mais resistentes a choques e vibrações, imunes a campos magnéticos e até são conhecidos por tornar os portáteis mais eficientes. São a opção mais consistente de armazenamento, tanto no formato de disco externo como no armazenamento interno no computador.

Cloud

Google Fotos

Apesar de deixar de ter a opção gratuita ainda é uma das mais recomendáveis formas de guardar as suas fotos por usar inteligência artificial para as organizar por datas, caras de amigos e locais. Basicamente vai estar a pedir à Google que as guarde nos seus espaços de armazenamento físico e lhe mostre pela cloud o que por lá guardou.

Acima do espaço gratuito de 15 GB para a sua conta Google (inclui o email, e Google Drive), terá de pagar o acesso ao Google One, senão deixa de conseguir usar o email e adicionar novos ficheiros. O serviço Google One custa 1,99 euros por mês (ou 19,99 euros por ano) para 100 GB de armazenamento - para 200 GB o preço sobe para os 2,99 euros por mês e 2TB custam 9,99 euros por mês ou 99 euros por ano).

iCloud

É para quem usa iPhone (ou iPad) e disponibiliza 5GB gratuitos não só para fotos, mas também para todo o tipo de dados que queremos manter na cópia de segurança, das notas às apps. Não tem ainda tantas ferramentas quanto o Google Fotos, mas já tem algumas e facilita na sincronização entre aparelhos. Custa 0,99€ por mês para ter acesso a 50GB, sobe para os 2,99€ para 200GB e 9,99€ para os 2TB (há pacotes familiares e que juntam serviços).

Amazon

Olhando para as empresas conhecidas e com menos probabilidade de fecharem nos próximos anos, o serviço Prime da Amazon talvez seja o mais próximo do que a Google tinha até há pouco tempo. Quem subscreve o Prime básico para ter acesso a entregas gratuitas e ao serviço de streaming de vídeo (o mais popular) e música - custa 3,99€ - tem acesso a armazenamento ilimitado gratuito às fotos originais - o vídeo é à parte (5GB gratuitos, 1,99€ por mês para mais 100GB).

OneDrive

É o armazenamento da Microsoft e está ligado ao Office 365 (e apps como Word e companhia). Não é a solução mais inteligente na organização, mas se já é cliente da Microsoft pode fazer sentido. Custa 2€/mês para 100GB (5GB são gratuitos) e 7€/mÊs para acesso ao Office 365 que inclui 1TB de armazenamento.

Flickr

É possível guardar mil fotos na sua versão original de forma gratuita e o nível Pro começa com a opção de armazenamento de fotos ou vídeos ilimitado por 5,49€ por mês.