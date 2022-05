Google I/O: Cibersegurança, privacidade e novas formas de pesquisar com o Google

Sundar Pichai, CEO da Google, na keynote de abertura do Google I/O 2022

"Mais seguro com o Google." Esta foi uma das mensagens fortes da keynote de arranque do evento anual Google I/O, que começou esta quarta-feira na sede da empresa em Mountain View. Jen Fitzpatrick, vice-presidente de engenharia da Google, disse que a tecnológica está a reforçar de forma drástica as proteções embebidas nos seus produtos, tornando mais segura e privada a sua utilização.

"Estamos a elevar a fasquia da cibersegurança para toda a indústria", afirmou a responsável, que foi uma das primeiras engenheiras da Google.

Uma das novidades é que as proteções anti-phishing vão ser alargadas aos documentos e folhas de cálculo: sempre que o sistema detetar que um link contido num Google Doc partilhado, por exemplo, é suspeito, gera de imediato um alerta.

Outra coisa nova é a possibilidade de gerar cartões virtuais para serem usados em compras online. O Chrome vai gerar e guardar números virtuais para usar em lojas sempre que o utilizador quer fazer compras, o que significa que se houver um vazamento de dados esses números de cartões virtuais não vão corresponder a nenhum cartão real.

Outro detalhe é que a verificação em dois passos é agora uma definição por defeito e a empresa está a a trabalhar "num futuro sem passwords." A conta Google passará a mostrar um estatuto colorido de segurança, alertando o utilizador no caso de haver algum problema para resolver.

"Temos uma nova abordagem técnica chamada computação protegida", disse Jen Fitzpatrick na sua intervenção. A ideia é que os vários produtos Google sejam privados por defeito, uma evolução significativa que acelerou no último ano.

Há três componentes nesta computação protegida. Primeiro, uma minimização dos dados que a Google recolhe e armazena: vão recolher menos e apagar mais. "Se a informação não existe, não pode ser pirateada", disse Fitzpatrick.

A segunda é a remoção de dados identificadores na informação, com uma anonimização constante, e a terceira é a restrição do acesso, que "tornará impossível seja a quem for, incluindo a Google, aceder aos vossos dados sensíveis."

Mais formas de usar o Google Search

A partir do verão, a empresa vai começar a introduzir novas formas de usar a pesquisa do Google. Prabhakar Raghavan, vice-presidente responsável pelo Google Search, anunciou a introdução da funcionalidade "Multisearch near me" (multi-pesquisa perto de mim), que permite fazer buscas a partir de fotos e pedidos em simultâneo. Por exemplo: o utilizador pesquisa a foto de uma comida da qual não sabe o nome e quer saber em que restaurantes locais a pode encontrar. A funcionalidade será lançada primeiro em inglês na segunda metade do ano e depois em mais idiomas.

A outra novidade interessante é a "Scene Exploration." Imagine: está num supermercado frente a uma prateleira com dezenas de chocolates diferentes e quer comprar um que não tenha nozes ou leite. Tirando uma foto, Scene Exploration identifica de imediato quais são as marcas que correspondem a esses filtros. Outro exemplo é usar esta ferramenta numa farmácia para descobrir um desodorizante sem fragrância.

"É como ter um super Control+F para o mundo real à nossa volta", gracejou Prabhakar Raghavan.

Também o Google Assistant vai receber melhorias: haverá novas formas de acionar o assistente digital sem ter de estar sempre a dizer "Hey, Google." Sissie Hsiao anunciou a funcionalidade "Look and Talk" (olhar e falar) que permite olhar diretamente para o produto e dizer o que se quer, começando com o tablet Nest Hub Max. A outra novidade é a possibilidade de usar algumas frases rápidas padrão, como "Desliga as luzes da sala" sem ter de usar o Hey, Google inicial. Hsiao disse que isto vai ao encontro do objetivo de que as pessoas possam usar estas ferramentas falando de forma mais natural.