Google lança o seu primeiro smartwatch com tecnologia Fitbit integrada

Google Pixel Watch © Google

A partir da próxima semana, haverá um novo smartwatch no mercado. A Google acaba de revelar o seu primeiro smartwatch premium com tecnologia Fitbit integrada, o Pixel Watch, no evento "Made by Google" - onde também lançou uma bateria de outros produtos de hardware, como os smartphones Pixel 7 e um Pixel Tablet.

O relógio inteligente da empresa tem a particularidade de integrar o melhor da tecnologia Fitbit, a marca de pulseiras inteligentes que a Google comprou no ano passado. O mote do produto resultante é "Ajuda pela Google, Saúde pela Fitbit".

O relógio terá um preço de 349 dólares antes de impostos e pode ser pré-reservado hoje. Quem comprar terá acesso gratuito aos serviços Fitbit premium durante seis meses.

"É o primeiro smartwatch a oferecer o melhor da Google e o melhor da Fitbit, e é o companheiro perfeito para os outros dispositivos Pixel", disse o gestor de produto James Park na apresentação, que teve audiência ao vivo. "Não há dispositivo mais pessoal que aquele que usamos todo o dia, por isso o Pixel Watch é desenhado para refletir o seu estilo pessoal."

Park referiu que o dispositivo integra machine learning para otimizar a medição constante do ritmo cardíaco, ainda assim oferecendo uma duração da bateria de 24 horas. Outras utilidades no campo do bem-estar são a monitorização do sono, respiração e a deteção de quedas, que será adicionada em 2023.

Com um design arredondado, o Pixel Watch permite fazer coisas como ajustar o termóstato, ouvir música, ver notificações do Gmail e Calendário, usar o assistente de voz e até pagar compras e usar bilhetes. Tudo diretamente no relógio, que "faz mais que pedir que pegue no telefone", gracejou Park.

O relógio usa o sistema operativo Wear OS e é resistente à água e a riscos. Há uma versão LTE, mas só está disponível com operadores de telecomunicações em nove países e Portugal não consta da lista.

Smartphones Pixel 7

Os smartphones da Google foram "completamente redesenhados." No interior, o processador Google Tensor G2 e o sistema operativo Android 13. Por fora, "o design mais elegante até agora."

O Pixel 7 tem um ecrã de 6,3 polegadas e é mais compacto que o antecessor, ao passo que o Pixel 7 Pro aparece com um ecrã "imersivo" de 6,7 polegadas. O destaque dos dois smartphones vai para as melhorias nas câmaras, com zoom de nova geração Super Res Zoom até 8x no 7 e 30x no Pro. A promessa é manter elevada qualidade nas imagens mesmo quando tiradas a grandes distâncias.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro © Google

Outras características apresentadas foram a Photo Unblur, que permite corrigir fotos desfocadas, a Magic Eraser, que apaga distrações nas imagens, a Guided Frame, que orienta a pessoa com instruções por voz e animações visuais antes de tirar a foto, e Cinematic Blur, que dá profundidade aos vídeos

Nas mensagens, o reconhecimento de voz transcreve mensagens de voz para texto e o chip Titan M2 fornece "múltiplas camadas de segurança" para manter o dispositivo seguro. Ambos os modelos terão o serviço VPN by Google One sem custos extra. E além de incluírem leitor de impressão digital, adicionam reconhecimento facial (Face Unlock).

Os preços são mais baixos que o alinhamento anterior: a partir de 599 dólares antes de impostos para o Pixel 7 e 899 dólares para o Pixel 7 Pro. Vão para as lojas a 13 de outubro nos Estados Unidos, sendo que a partir de Portugal as únicas restrições de encomenda são Madeira e Açores - a Google Store não entrega nas ilhas.