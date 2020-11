Google Maps lança atualizações para facilitar deslocações em tempos de covid-19

Carro Google Maps. © Pixabay

O Google Maps receberá novidades ao longo das próximas semanas, desde mais informação sobre os casos de covid-19 detetados em determinadas localizações até uma funcionalidade para que possa ter acesso, em tempo real, sobre quão cheio está determinado transporte.

Dane Glasgow, VP de produto do Google Maps, indica que a empresa "já adicionou 250 novas funcionalidades e melhorias" ao serviço este ano, com o objetivo de ajudar os utilizadores "a navegar neste novo normal". Nestes últimos meses o Maps passou a disponibilizar informação mais atualizada sobre mudanças de horários em restaurantes e negócios ou até mesmo sobre a evolução de casos registados em cada país.

"Continuamos a investir em formas de manter a informação no Maps atualizada, com mais de 50 milhões de atualizações ao mapa feitas a cada dia. Mesmo com as festividades a aproximarem-se, não temos planos para abrandar", indica o responsável.

A Google lança quatro novas ferramentas, que chegarão ao longo das próximas semanas a diferentes mercados - Portugal só receberá duas destas atualizações, de acordo com a informação divulgada. A primeira é uma atualização do tipo de mapa 'Covid', que permite aos utilizadores de Android e iOS perceber a evolução do número de casos e ter acesso a informação das autoridades locais sobre a evolução da situação pandémica. De acordo com a Google, esta funcionalidade "será útil para quem precisa de viajar e precisa de acompanhar rapidamente as diretrizes locais, locais de teste e restrições noutra cidade".

A segunda novidade está ligada a aglomerações. Serão disponibilizadas atualizações em tempo real sobre quão cheio está determinado autocarro, comboio ou linha de metro. Esta informação será disponibilizada pelos utilizadores que estão a viajar nesse momento, afirma a Google. Esta ferramenta será atualizada a nível global, desde que existam dados que permitam apresentar informação.

Em deslocações de transportes, por exemplo, o utilizador poderá ver no campo 'live' o que os passageiros a viajar naquele momento estão a relatar - desta forma, será possível gerir horários de deslocações, por exemplo.

Já a terceira atualização está ligada à encomenda de refeições - algo que tem crescido exponencialmente em vários pontos do mundo devido à pandemia. Nos mercados dos EUA, Canadá, Alemanha, Austrália, Brasil e Índia o Google Maps passará a apresentar informação sobre o estado de determinada encomenda feita. "Será possível saber quando é possível ir buscar a comida", caso seja em formato take away, ou quando poderá chegar até casa. "Também será possível ver tempos de espera estimados e taxas de entrega e voltar a encomendar através da app do Google Maps." Além desta funcionalidade virada para a entrega de comida, a Google indica ainda que será possível "ver rapidamente o estado de uma reserva em 70 países do mundo" quando for "seguro regressar aos restaurantes".

Por fim, será ainda lançada uma versão prévia de novas funcionalidades de navegação para quando se está a conduzir - ainda que esta só vá chegar aos utilizadores Android nos Estados Unidos, por agora. Trata-se de uma interface do Google Assistant mais virada para a condução, permitindo "usar a voz para enviar e receber chamadas e mensagens, ver rapidamente novas mensagens de aplicações de mensagens num único lugar e receber uma leitura das mensagens para que não seja preciso olhar para o telefone", indica o responsável da Google.

A tecnológica indica que, apesar da pandemia e de confinamentos em vários países, "mais de mil milhões de pessoas" continuaram a usar o Maps para navegar.