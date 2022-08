Google parou de funcionar temporariamente e afetou mais de 40 mil utilizadores

© Kenzo TRIBOUILLARD/AFP

O site de pesquisa Google deixou de funcionar temporariamente para alguns utilizadores, causando alarido e "memes" sobre como passar o tempo sem o website mais popular do mundo, segundo uma nota da agência noticiosa Bloomberg.

Problemas no carregamento do site e na realização de pesquisas foram as dificuldades mais sentidas. Mais de 40 mil utilizadores foram afetados.

O Downdetector, serviço nos Estados Unidos da América (EUA) que deteta interrupções, começou a receber vários relatórios de utilizadores que verificaram problemas com a ferramenta de pesquisa, por volta das 21h, horário dos EUA. Os problemas também foram sentidos em Taiwan e no Japão, citando a Bloomberg.

O Google é conhecido por ser um site de confiança e interrupções, mas estas falhas são raras. As causas mais comuns destes problemas são a infraestrutura da Web de back-end.

O serviço foi restabelecido na totalidade um pouco antes das 22h, horário de Nova York, conclui o jornal.