Google torna funções do serviço Workspace gratuitas para todos os utilizadores

As contas gratuitas da Google já tinham acesso ao Drive e aos Docs, um serviço rival do Office e do Word da Microsoft que tem aumento de utilizadores, mas agora será possível aceder ainda às funcionalidades extra do serviço Workspace.

Entre as novidades para utiizadores sem conta paga estão sugestões inteligentes para escrever emails, a possibilidade de menção a outros utilizadores nos documentos (trazendo caraterísticas da ferramenta colaborativa Slack) e a mostrar ficheiros de Docs, Sheets ou Slides diretamente a partir das chamadas no Meet, o serviço de videoconferência da Google.

Em comunicado a empresa explica que "todos os mais de três mil milhões de utilizadores de contas de consumidor, empresariais ou educativas vão ter acesso à experiência Google Workspace". Além disso anunciou também a chegada do Google Workspace Individual, uma versão paga para pequenas empresas que fornece mais funcionalidades, serviços de reservas, reuniões em vídeo profissionais, campanhas de marketing por email e outras novidades.

Outra alteração passa pela renomeação das Rooms (salas) para Spaces, com uma interface de utilização renovada e que "ajuda os utilizadores a estarem a par de tudo o que é importante", com indicadores de presença, estados personalizados, reações e a possibilidade de afixar mensagens. Os Spaces integram-se fluidamente com ficheiros e tarefas, dando a Google a entender que está a fazer uma consolidação de fluxos de trabalho.

A gigante tecnológica materializa assim o conceito do Smart Canvas que mostrou na conferência I/O recentemente e que se assemelha à Fluid Framework da Microsoft.

Por fim, as videochamadas feitas com o Meet também vão ser renovadas, contando com um modo Companion, novas opções de resposta de Calendário e mais controlos de moderação. Sondagens, chat durante a sessão, "levantar a mão", perguntas e respostas e legendas em tempo real são algumas das outras novidades do Meet.