Google vai lançar "bot" de conversação IA "Bard" para o público em geral

© Unsplash

No rescaldo do sucesso do ChatGPT, a Google acaba de anunciar a abertura do serviço de conversação alimentado a Inteligência Artificial Bard para um grupo de utilizadores que o vão testar. O serviço será depois alargado ao público em geral "nas próximas semanas."

O anúncio foi feito numa publicação de blogue assinada pelo CEO Sundar Pichai, que explicou que o Bard é alimentado pelo LaMDA, o seu modelo de linguagem para aplicações de diálogo.

"O Bard procura combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade dos nossos grandes modelos de linguagem", escreveu o CEO. "Baseia-se em informações da web para oferecer respostas novas e de alta qualidade."

O executivo também falou da visão da empresa para a Inteligência Artificial, que é o grande foco da Alphabet/Google para o futuro. Já o tinha dito na apresentação de resultados trimestrais, que dececionou o mercado na semana passada - tal como várias outras gigantes de Silicon Valley.

Pichai prometeu "novos recursos" de IA que os utilizadores verão "em breve" no motor de busca da Google, com o intuito inicial de sintetizar ideias para perguntas onde não há apenas uma resposta correta.

A tecnologia, explicou, permitirá resumir informações complexas e várias perspetivas em formatos fáceis de assimilar.

Além disso, a empresa está também a trabalhar numa API (interface de programação de aplicações) de linguagem generativa, alimentada pelo LaMDA na fase inicial. "Com o tempo, pretendemos criar um conjunto de ferramentas e API que irão facilitar a criação de aplicações mais inovadoras com IA", escreveu Pichai .

A gigante de Mountain View está ainda a trabalhar com outros Modelos de Linguagem Grandes (LLM), que tem usado nos seus produtos e representam a base para estes novos modelos de IA.

Pichai terminou a publicação frisando que a Google "foi uma das primeiras empresas a publicar um conjunto de Princípios de IA", possivelmente uma alusão à abordagem cautelosa que tem tido versus o espalhafato criado pela OpenAI ao lançar o ChatGPT numa versão ainda precoce.

A OpenAI, que recebeu um investimento de 10 mil milhões de dólares da Microsoft em janeiro, deverá participar hoje numa apresentação conjunta com a gigante de Redmond. A expectativa é que as duas empresas anunciem a integração da tecnologia subjacente ao ChatGPT no motor de busca Bing.