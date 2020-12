Google vai percorrer Portugal até ao verão para recolher e atualizar imagens de ruas

Carro Google Maps. © Pixabay

Até junho de 2021, é possível que os portugueses se cruzem com carros do Street View em processo de recolha de imagens. A Google anunciou que vai dar continuidade ao processo de atualização dos mapas disponíveis na funcionalidade Street View, que permite visualizar ruas e estradas no serviço de navegação.

Até junho de 2021, estes carros vão recolher imagens de 360º em várias cidades e estradas em Portugal Continental, Açores e Madeira. Em comunicado, a Google especifica que este procedimento permitirá renovar imagens já existentes ou fotografar regiões ou locais turísticos que não tenham sido abrangidos por recolhas anteriores.

A funcionalidade Street View integra o serviço Google Maps (e também o Google Earth) e está disponível em mais de 80 países, permitindo aos utilizadores explorar uma zona ou rua através de imagens captadas ao nível de rua.

No site do Street View é possível encontrar a lista de locais por onde passará o serviço.

Atenção à privacidade

A empresa sublinha ainda a questão da privacidade na captação destas imagens. Como é possível perceber, ao utilizar o Google Maps a ferramenta de vista de rua raramente apresenta dados como matrículas ou imagens de caras de transeuntes.

"Antes da publicação das imagens, a Google desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens de modo a proteger a privacidade das mesmas. E, mesmo depois de publicadas as imagens, qualquer utilizador, através da opção "comunicar um problema" que aparece no canto inferior de cada imagem, pode solicitar a remoção dessa imagem ou sinalizar algum problema", explica a empresa.

O serviço Google Street View foi disponibilizado em Portugal em 2009, cerca de dois anos após o lançamento desta ferramenta.