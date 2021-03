Google vai reduzir taxa de serviço da Google Play a partir de julho

Escritório da Google, na Califórnia. © Getty Images

A Google anunciou que vai reduzir a taxa de serviço que é cobrada aos programadores de aplicações pelo uso do serviço Google Play. Recorde-se de que esta taxa é aplicada sempre que existe uma venda de produtos ou serviços digitais através da Google Play.

Numa publicação assinada por Sameer Samat, VP Product Management da Google, é anunciada a redução da taxa a partir de dia 1 de julho de 2021, em condições específicas. Até que um programador atinja o primeiro milhão de receitas anuais (cerca de 841 milhões de euros) será aplicada uma taxa de 15%; depois de atingido o primeiro milhão de dólares será aplicada a habitual taxa de 30%.

De acordo com a Google, "com esta mudança, 99% dos programadores a nível global que vendem produtos e serviços digitais através do Play terão uma redução de 50% nas taxas". A tecnológica defende que, através desta redução, os fundos "poupados" poderão "ajudar os programadores a escalar o seu negócio através da contratação de novos engenheiros. reforçar a capacidade dos servidores, etc."

O tema das comissões cobradas aos programadores, tanto na Google Play como na App Store, tem suscitado críticas ao longo dos últimos anos. A Epic Games, criadora do jogo Fortnite, tem sido uma das empresas que tem criticado o modelo das lojas de aplicações e as respetivas taxas, embora tenha dirigido críticas mais duras à Apple do que à Google.

Em agosto do ano passado, aquilo que começou como um aparente atrito entre empresas escalou e veio pôr o dedo na ferida, questionando se as donas das lojas de aplicações estariam a adotar práticas que estariam a restringir a concorrência. Ao tentar contornar a taxa aplicada às compras feitas no jogo Fortnite, a Epic Games acabou mesmo por ver a versão mobile do Fortnite ser retirada temporariamente da loja da Apple e da Google.