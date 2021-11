Governo e BEI anunciam segunda fase do Portugal Tech com mais 100 milhões de euros

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia © ANTONIO COTRIM/LUSA

Alexandra Costa 02 Novembro, 2021 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, acaba de anunciar, no decorrer da Web Summit, o lançamento da segunda fase do programa Portugal Tech. Uma fase onde a perspetiva é a de capitalizar as empresas portuguesas, nomeadamente as que investem em áreas como inteligência artificial machine learning, cybersecity.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) compromete-se a alocar 50 milhões de euros, sendo igualado pelo Governo português. A novidade é que este valor está relacionado com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai disponibilizar 1.3 mil milhões de euros para recuperar a economia. Parte desse valor será alocado ao Portugal Tech.

Este anúncio surge depois de, no decorrer da primeira fase, e segundo palavras do Ministro, já terem sido captados 273 milhões de euros de investimento privado e de terem apoiado 30 empresas, nas áreas de computação, cuidados de saúde e ciências da vida. O que, feitas as contas, dá uma média de dois milhões de euros de apoio por empresa.

Pedro Siza Vieira relembrou que se Portugal tem hoje cinco unicórnios isso acontece porque essas empresas, no seu início, tiveram apoio de investimento público. "É muito importante que continuemos a alimentar este sistema", afirmou. E a estas podem-se seguir outras. Porque "ter um ecossistema forte significa ter empresas que têm como foco os mercados internacionais e, por isso, têm um enorme potencial de crescimento". E acrescentou que as start-ups que passaram pelas aceleradoras nacionais nos últimos 10 anos valem cerca de 13 mil milhões de euros. "São capazes de crescer mais depressa do que o resto da economia portuguesa", constatou o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), por seu lado, reforçou a importância de investir em inovação e desenvolvimento, acrescentando que a digitalização da economia europeia é crítica para a recuperação dessa mesma economia.

A existência de programas como o Portugal Tech é importante para capitalizar as empresas, incentivá-las a investir em investigação e desenvolvimento e para servir de garantia ao investimento privado que, tradicionalmente, é o motor da inovação porque é que mais arrisca. Ao que Pedro Siza Viera relembrou que a Europa tem, por tradição, um défice de investimento às start-ups, em comparação com os Estados Unidos.