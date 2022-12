Grande feira de tecnologia está de volta: o que esperar da CES em Las Vegas

CES Las Vegas © Consumer Technology Association

A grande feira de tecnologia e eletrónica de consumo CES estará de volta a Las Vegas a 5 de janeiro, com milhares de expositores e cerca de 100 mil participantes esperados na cidade do entretenimento. Três anos depois do início da disrupção da covid-19, o evento maciço regressa em força e deverá ter o dobro da audiência da última edição, que sofreu o impacto negativo da variante Omicrón do coronavírus.

Agora, estamos de volta à normalidade. A CES é conhecida por juntar no mesmo evento gigantes do sector com propostas ousadas, como carros elétricos da Toyota ou televisões monstruosas da Samsung, e startups com ideias fora-da-caixa, que muitas vezes trazem protótipos para maravilhar a audiência. Vários destes produtos já começaram a ser mostrados em pequenos eventos "preview" e há inovações para todos os gostos.

Por exemplo, uma máscara que abafa totalmente o que a pessoa está a dizer para fazer telefonemas em privacidade? Sim, temos. Chama-se Skyted e é uma criação vinda de França.

Skyted © Skyted

Numa apresentação prévia em que o Dinheiro Vivo participou, o responsável Stephane Hersen descreveu a máscara como "um silenciador de voz" que permite oferecer "telefonemas e videochamadas silenciosas, seguras e confidenciais", numa era em que o escritório pode ser em qualquer lado e há conversas que não devem ser ouvidas por terceiros. A máscara vai custar cerca de 400 dólares e a empresa está em conversações com empresas como a Jabra e a Logitech para possíveis parcerias.

E que tal um dispositivo que impede o portátil de ser roubado? Também temos. A Laplock oferece "uma proteção para o mundo real quando o mundo é o seu escritório." Apesar de ter sido pensada antes da covid-19, a explosão do trabalho remoto "deitou gasolina no fogo", disse o criador Ryan Angott, e agora este aparelho faz mais sentido que antes, com a quantidade de trabalhadores que se conectam fora do escritório. A Laplock, que custa 79,95 dólares, funciona com qualquer portátil ou tablet e impede que sejam roubados de uma mesa num café, num aeroporto ou outro local público.

Laplock © Laplock

A CES também dará palco a uma tábua de cozinha com Inteligência Artificial (VersaWare), a um anel que analisa a saúde das mulheres (Movano Health) e a sapatos inteligentes que se apertam sozinhos (Kizik). Também haverá carros voadores (ASKA), skates elétricos (AtmosGear) e catamarãs autónomos para recolher lixo (MegaShark). Haverá invenções em tudo desde "food tech" (alimentação) e "medtech" (medicina) a IoT, clima, realidade virtual, exercício, cidades inteligentes, 5G ou segurança, um tema cada vez mais crítico.

O tema desta edição é, aliás, "Human Security for All" (segurança humana para todos), dando destaque às inovações e produtos desenhados para melhorar a vida das pessoas um pouco por todo o mundo. Tanto a agenda de conferências como as várias secções mostram um foco em áreas como a Inteligência Artificial, robótica, cidades inteligentes, veículos autónomos e metaverso.

As sessões principais (keynotes) ficam a cargo da AMD, BMW e John Deere, sendo que no dia anterior à abertura de portas haverá conferências de imprensa com gigantes como a Samsung, Canon, Sony ou Panasonic.

Haverá pelo menos três empresas portuguesas na exposição: Noras Performance, que venceu um prémio de inovação atribuído pela CTA (Consumer Technology Association), BestHealth4U e Omniflow. A feira decorre entre 5 e 8 de janeiro espalhada entre vários grandes hotéis da strip de Las Vegas e o Centro de Convenções.

As primeiras novidades começam a sair a 4 de janeiro, dia em que vão decorrer as conferências de imprensa da LG Electronics, Bosch, Hisense, Panasonic, Canon, Samsung, Hyundai e Sony.