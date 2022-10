Grupo das 25 maiores tecnológicas perdeu mais de 1 bilião de euros em bolsa no terceiro trimestre

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

As 25 maiores tecnológicas em termos de capitalização bolsista perderam um valor combinado de 1 bilião de dólares (1,01 bilião de euros à taxa de hoje) no terceiro trimestre de 2022, afetadas pela enorme instabilidade dos mercados. As contas feitas pela consultora GlobalData mostram que a maioria das empresas perdeu valor neste período, com pouquíssimas exceções.

"A subida inesperada no índice de preços do consumidor em agosto afetou as ações de tecnológicas de forma considerável", explicou o analista Ragupathy Jayaraman. "A Apple, Amazon, Intuit e ADP foram as únicas quatro empresas no top 25 a conseguirem um crescimento positivo das suas capitalizações bolsistas no terceiro trimestre, em comparação com o segundo."

A Apple, que lidera o top, obteve um crescimento ligeiro de 0,4% para 2,22 biliões no último dia de setembro. A fabricante do iPhone perdeu uns incríveis 800 mil milhões de dólares entre janeiro e outubro, mas continua a ser a mais valiosa.

A Amazon cresceu mais, 6,5% para 1,15 biliões, enquanto a Intuit (que desenha software relacionado com impostos e finanças pessoais) subiu 0,4% para 109 mil milhões. A ADP foi a que obteve melhor performance, crescendo 7,1% para 93,9 mil milhões.

Todas as outras, da Microsoft e Meta à Samsung, Oracle ou Salesforce, viram o seu valor encolher. Nalguns casos a quebra foi agressiva: a Samsung perdeu 25,7% do seu valor, a Intel perdeu 30,8% e a Alphabet (casa-mãe da Google e YouTube) derrapou 13%.

As ações do grupo FAAMG (Meta, Apple, Amazon, Microsoft e Google) representaram mais de 65% do valor das top 25. Mas a Alphabet/Google foi a que sofreu a maior queda em termos de valor absoluto: 186,9 mil milhões de dólares.

O fio condutor nestas quebras é o ambiente global - inflação elevada, problemas na cadeia de fornecimento, aumento das taxas de juro e receio de uma recessão, além da forte valorização do dólar face às principais moedas.

"O sector dos semicondutores continua a assistir a inventários baixos, problemas na cadeia de fornecimento e pressões competitivas, esperando-se que a situação continue em 2023", referiu Jayaraman. Isto tem impactos diretos nos negócios das tecnológicas, ainda para mais com quebras significativas nas vendas de computadores e smartphones. A Intel sofreu uma redução das receitas nos dois primeiros trimestres, enquanto a TSMC, Nvidia e Samsung juntas perderam mais de 50 mil milhões do valor no terceiro trimestre.