Guerra de patentes 5G: Apple pede aos EUA para banir importações da Ericsson

iPhone 13 © Apple

O que seria do lançamento de uma rede móvel de nova geração sem uma batalha de patentes em tribunal? Há uma guerra entre a fabricante sueca Ericsson e os norte-americanos da Apple que atingiu esta semana um pico de ataques e contra-ataques. A Ericsson entrou com uma queixa junto da comissão que regula o comércio internacional nos Estados Unidos, U.S. International Trade Commission, alegando que o iPhone, iPad, Apple Watch e HomePod fazem uso de tecnologia patenteada sem que a Apple pague pelo seu licenciamento.

Em resposta, a Apple entrou com um contra-processo junto da mesma comissão, pedindo para banir importações do equipamento de infraestrutura móvel da Ericsson para os Estados Unidos. A marca alega que as unidades de banda base e rádios de antena mmWave da Ericsson infringem as suas patentes.

Os procedimentos espelham um agudizar da guerra de patentes entre as duas empresas, cujo acordo de licenciamento expirou em 2015. As negociações para renovar o acordo têm falhado sucessivamente, com a Apple a acusar a Ericsson de tentar "torcer-lhe o braço" com tácticas de negociação em "má fé" e com preços exorbitantes por aparelho.

"A Ericsson recusou-se a negociar termos justos para a renovação do nosso acordo de licenciamento, e ao invés disso tem processado a Apple por todo o mundo para extorquir preços excessivos", disse um porta-voz da Apple esta semana, citado pela Reuters. "Estamos a pedir ao tribunal que nos ajude a determinar um preço justo."

Pelo seu lado, a Ericsson queixa-se que a Apple está a tentar reduzir o preço das licenças de forma imprópria. "Desde que o anterior acordo expirou, e como não conseguimos chegar a um acordo sobre os termos e abrangência de um novo licenciamento, a Apple está agora a usar a nossa tecnologia sem licença", acusou um porta-voz da Ericsson.

A fabricante sueca detém cerca de 57 mil patentes e as licenças que cobra pelo uso das mesmas pesam cerca de um terço da sua faturação total. A empresa, que iniciou esta nova ronda de processos contra a Apple em outubro de 2021, investe mais de 4 mil milhões de euros por ano em Investigação & Desenvolvimento.