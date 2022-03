Guerra na Ucrânia terá efeitos profundos no mercado tecnológico

Tecnologia blockchain é uma das chaves para sucesso da tecnológica de Lisboa. © Fotografia retirada do Pixabay.

É "um ponto de viragem crítico" para a Europa e para o mundo. A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções económicas e diplomáticas resultantes vão provocar ondas de choque no mercado tecnológico, desequilibrando a procura por tecnologia de informação e comunicação (TIC) e provocando todo o tipo de problemas. Na primeira análise feita pela IDC aos efeitos do conflito, a consultora aponta para efeitos negativos que vão durar anos e aconselha as empresas a tomarem medidas com um horizonte alargado em mente.

"Dada a natureza fluída do conflito, a IDC recomenda que as empresas identifiquem os elos mais fracos do seu ecossistema da cadeia de valor, desenvolvam estratégias ágeis de cadeia de abastecimento e criem planos de ação que lhes permitam antecipar e reagir a uma panóplia de movimentos disruptivos do mercado", disse o responsável da consultora, Philip Carter.

A IDC prevê, sem surpresa, que tanto a Rússia como a Ucrânia irão passar por um declínio muito acentuado dos investimentos em TIC e que a recuperação será lenta. Juntos, os dois países representam cerca de 5,5% dos gastos em TIC na Europa e 1% no mercado mundial. Mas o conflito terá impacto negativo global: no comércio, cadeia de abastecimento, fluxo de capitais e preços da energia.

A consultora considera que as consequências da invasão e das sanções vão sentir-se em múltiplas frentes. A procura por tecnologia vai contrair a dois dígitos na região, a inflação vai aumentar, a disponibilidade de crédito e numerário será severamente reduzida na Rússia, a cadeia de abastecimento terá de ser redirecionada para rotas fora dos dois países, e haverá grandes flutuações nas taxas de câmbio.

Há ainda um efeito pernicioso no talento, uma vez que obrigará à relocalização tanto de profissionais como infraestrutura. Mais de 100 empresas multinacionais têm subsidiárias na Ucrânia e ainda mais na Rússia; com o conflito, dezenas de milhares de programadores estão a ser evacuados e há serviços a serem relocalizados diariamente. "Estas relações, em paralelo aos ativos físicos e aos empregados associados com eles, tal como quaisquer planos futuros de expansão, terão de ser reavaliados à luz do conflito", aponta a IDC.

E estes são só os efeitos imediatos. Haverá outros, de médio e longo prazo, como a volatilidade nos mercados financeiros e especulação, risco acrescido de uma ciberguerra, disrupção do mercado regional de startups e criação de novas alianças científicas e de negócios para substituir as que foram destruídas pela invasão.

"O cenário geopolítico em evolução vai sem dúvida afetar a procura global por TIC nos meses e anos que se seguem", disse o analista Andrea Siviero. "O responsável revelou que, segundo uma sondagem feita pela IDC, mais de metade dos a diretores de informação o (CIO) inquiridos vão reavaliar os orçamentos para 2022, com 10% a dizerem que farão um forte reajuste dos planos de investimento em TIC.