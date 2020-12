HBO Portugal vai passar a ser HBO Max e pode receber blockbusters como Matrix 4

Andy Forssell, líder da HBO Max Global (a divisão de streaming da HBO), anunciou durante a Web Summit de ontem que as plataformas de streaming HBO na Europa vão começar a evoluir para HBO Max na segunda metade de 2021.

Ou seja, a HBO Portugal atual vai passar a ser HBO Max, que é um serviço mais completo (e caro) nos Estados Unidos. A estratégia passa assim por simplificar os vários tipos de serviços da HBO que já existiam e espalhá-los assim pelo mundo.

O preço do que é hoje a HBO Portugal deve assim subir à medida que também vão surgir mais conteúdos - custa 4,99 euros e nos EUA o HBO Max é de 14,99 dólares (12 euros).

A liderança da AT&T, que comanda a WarnerMedia (de que faz parte a gigante do cinema Warner Bros. e a HBO) anunciou também que todos os filmes da Warner Bros. a serem lançados em 2021 nas salas vão também ser disponibilizados ao mesmo tempo no serviço HBO Max, naquele que é para já um plano limitado a um ano (o anúncio fez cair as ações do gigante de salas de cinema AMC nos EUA).

Antes já tinha sido anunciado que o blockbuster Wonder Woman 1984, que estreia antes do Natal, ia também ser disponibilizado na HBO Max nos Estados Unidos (e em mais alguns países) - a Europa ainda não estará incluída e o filme estreia em Portugal nas salas de cinema a 16 de dezembro.

Os filmes mais mediáticos previstos estrearem em 2021 da Warner Bros. são os seguintes (ainda não houve esclarecimentos sobre se todos estes irão mesmo estrear na nova HBO Max global que também inclui Portugal):

"The Little Things," "Judas and the Black Messiah," "Tom & Jerry," "Godzilla vs. Kong," "Mortal Kombat," "Those Who Wish Me Dead," "The Conjuring: The Devil Made Me Do It," "In The Heights," "Space Jam: A New Legacy," "The Suicide Squad," "Reminiscence," "Malignant," "Dune," "The Many Saints of Newark," "King Richard," "Cry Macho" e "Matrix 4."

Certo é que a indústria do cinema é assim profundamente afetada, em particular as salas, com o streaming a ganhar ainda maior preponderância graças às restrições da pandemia.