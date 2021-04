Helicóptero Ingenuity da NASA voa em Marte e é o primeiro voo tripulado noutro planeta

Cerca de 117 anos depois dos irmãos Wright terem conseguido o primeiro voo tripulado (e com propulsão) na Terra - foi a 17 de dezembro de 1903 na Carolina do Norte -, o helicóptero ultraligeiro da NASA - um esforço tecnológico de várias empresas e países - Ingenuity conseguiu voar pela primeira vez nos céus de Marte, no primeiro voo tripulado num outro planeta da história humana.

O voo de 39,1 segundos, confirmado pela NASA às 11h15 de Portugal Continental e cujas imagens recolhidas são serão reveladas ao final da tarde, acontece depois de alguns pequenos problemas e adiamentos. O Ingenuity chegou a Marte em fevereiro, integrado no robô-rover Perseverence.

O primeiro voo tripulado em Marte é considerado um marco importante na exploração do espaço e o feito foi celebrado pelos cientistas que pertencem à equipa da NASA que coordenou o feito.

"Ingenuity has performed its first flight - the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG - NASA (@NASA) April 19, 2021

(O momento em que a equipa da NASA na divisão JPL recebeu a notícia - a comunicação entre a Terra e Marte, a mais de 278 milhões de quilómetros, demora horas - do voo bem sucedido)

A temperatura na superfície de Marte pode cair para -90° Celsius e o Ingenuity é alimentado por painéis solares, usando inclusive energia para se manter 'vivo' durante as noites. Apesar de ser muito leve (1,8 kg), a dificuldade do voo é grande já que a densidade em Marte é apenas cerca de 1% da densidade da Terra, ou seja, o tipo de voo é muito mais exigente do que seria na Terra, daí que o helicóptero que parece um drone tenha seis motores e um rotor.

Acabou por ser uma filha de emigrantes portugueses em França a liderar o projeto dos tais motores. Florbela Costa, engenheira aeronáutica e que trabalha no grupo suíço Maxon foi a gestora técnica do projeto que criou esses motores que controlam a inclinação das pás do rotor principal - a parte giratória com hélices que permite a propulsão do helicóptero.

A NASA fez uma emissão especial em direto (em cima) para anunciar o voo. Ao final do dia segue uma conferência de imprensa onde se espera que possam ser reveladas as imagens captadas pelo Ingenuity.

Entretanto, já há imagens captadas pelas câmaras do rover Perseverence de parte do voo:

You wouldn"t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ - NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

(atualização às 12h30)