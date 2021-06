HeyPal. A rede social para aprender outras línguas

Há uma nova rede social no mercado que tem um propósito muito específico: ajudar os utilizadores a aprenderem novas línguas sem terem de estudar. A HeyPal é um projeto da Nebula Software, uma subsidiária da ClickStream Corp, que esteve em lançamento suave no início do ano e agora chegou à loja de aplicações da Apple, App Store, para usar com o iOS.

"A HeyPal é um intercâmbio de línguas que permite a utilizadores de todo o mundo aprender um novo idioma através de conversas e publicações sociais interativas", descreve a empresa.

A forma como funciona é a seguinte: o utilizador descarrega a app e cria um perfil, adicionando uma foto e respondendo a questões básicas sobre línguas - em quais é fluente e quais está a tentar aprender.

Depois, tem acesso ao "feed" social, em que outros utilizadores publicam fotos e fazem partilhas. Há um botão de tradução imediata, tanto para o chat como para o feed, e a ideia é que os utilizadores comuniquem uns com os outros numa versão virtual de intercâmbio de línguas.

A abordagem, segundo a Nebula, difere das outras aplicações de ensino de línguas porque não inclui ferramentas tradicionais, como testes e flashcards. Aqui, o método é "combinar as pessoas com falantes nativos do idioma que querem aprender." Esta abordagem torna o processo "mais divertido, envolvente, e encoraja uma velocidade de aprendizagem mais rápida."

Uma das particularidades da app é que tem o chama de "language boards", uma espécie de salas de idiomas, em que os utilizadores publicam conteúdos numa dada língua. Há também separadores para publicar vídeos, clips de áudio ou imagens.

De utilização é gratuita, o arranque está a ser titubeante, com muitos utilizadores a fazerem publicações em inglês mesmo que não seja a sua língua de origem ou idioma que querem aprender. Mas a empresa garante que os vários meses de testes beta num conjunto inicial de países deram indicações valiosas para o processo de expansão.

Neste momento, estão disponíveis 30 línguas e mais virão a caminho.