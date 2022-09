Hovione aposta em tecnologia para produção contínua de comprimidos

Tecnologia de ponta que permite a produção contínua de comprimidos © DR

A Hovione implementou uma nova solução tecnológica para a produção contínua de produtos farmacêuticos. Esta unidade de produção dispõe de tecnologia de ponta que permite o desenvolvimento mais rápido e eficiente de produtos, mantendo a qualidade, anunciou a farmacêutica portuguesa esta quinta-feira, em comunicado.

O equipamento da empresa coloca-a na "vanguarda da indústria farmacêutica a nível mundial" já que está previsto que a produção em contínuo seja disruptiva e modifique "o panorama de desenvolvimento e produção comercial de medicamentos", lê-se.

O investimento na inovação e tecnologia da farmacêutica faz parte de uma estratégia que visa apostar em "tecnologias diferenciadoras para responder às necessidades dos clientes", refere a nota.

O CEO da Hovione, Jean-Luc Herbeaux, explica que "a Hovione, ao longo da história, tem estado sempre focada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que possam beneficiar os pacientes". "Através deste investimento na produção em contínuo de comprimidos, os clientes podem contar com o apoio [da empresa] para colocar no mercado medicamentos do modo mais célere possível", reforça.

"O investimento na produção em contínuo de comprimidos, desde a investigação e desenvolvimento (I&D) até à produção, vem fortalecer ainda mais a gama de serviços da Hovione, enquanto empresa de desenvolvimento e produção sob contrato", conta o diretor estratégico da empresa, Filipe Neves.

No outro lado do mundo, nos Estados Unidos da América, a "Food and Drug Administration (FDA) - a autoridade do medicamento dos EUA - e o International Council for Harmonization - Conselho Internacional para a Harmonização -" já lideram uma iniciativa global que promove a produção em contínuo de produtos farmacêuticos, conclui o comunicado.