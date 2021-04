Huawei anuncia loja online em Portugal com promoções. Comunidade já tem mais de 60 mil

Huawei © DR

É uma mudança significativa na estratégia de vendas da Huawei em Portugal incentivada pela pandemia. A nova loja online para o mercado português fica ativa no dia 27 de abril e permite vendas 24 horas por dia e uma ligação permanente aos clientes, bem como expandir e organizar a comunidade de utilizadores dos produtos da marca. Portugal é o segundo país europeu a ter vendas online.

Se do ponto de vista das vendas de smartphones - outrora um dos segmentos com mais crescimento da marca -, o bloqueio dos Estados Unidos e falta de acesso aos serviços Google prejudicaram as vendas, mas a Huawei tem respondido com outro tipo de serviço, não só wearables, como auriculares, portáteis, colunas de som, escolas elétricas, balanças e mais se irão seguir. Tudo isso passa a estar disponível na loja online, que irá também apostar em bundles de vários produtos em conjunto com preços mais baixos.

A comunidade da marca ganha também novos incentivos. A Huawei indicou ao Dinheiro Vivo que desde 29 de junho de 2020 teve o registo de mais de 60 mil utilizadores em Portugal e na nova loja haverá uma área dedicada à comunidade que se procura agora expandir. Os que se registarem a partir desta segunda-feira ganham vouchers de 100 euros na primeira compra, bem como um presente surpresa de 70 euros para as primeiras mil compras online.

A Huawei Portugal irá oferecer o seu smartphone dobrável Mate Xs aos vídeos de unboxings mais criativos dos membros da tal comunidade, num desafio intitulado Unboxing Challenge.

Para breve - maio ou junho - irá surgir uma app da loja que além da área para a comunidade também terá apoio ao cliente.

O objetivo é ter 20% do total das vendas até final de 2021 pela loja online, com a ajuda de várias campanhas de marketing a nível nacional.

Da lista de benefícios da sua loja online, a Huawei destaca que não há taxa de entrega dos produtos adquiridos e a entrega é entre 1 a 3 dias em Portugal Continental. Há 14 dias para devoluções, que são sem custo para o consumidor e pode ser por pickup ou dropoff (em 700 pontos espalhados pelo país).

A loja online terá alguns modelos a surgirem primeiro (exemplo disso será o Huawei Watch Fit Elegante, em maio) e outros que só são vendidos na loja, disso é exemplo a pulseira inteligente Band 6 na cor laranja ou os earbuds sem fios Freebuds 4i em vermelho.

Mais duas lojas presenciais

A loja oficial Huawei Experience Store, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, reabriu esta segunda-feira, mas a marca anunciou mais duas novas lojas no país até final do ano.

As televisões devem ser outra aposta para breve da Huawei, algo para o qual ainda não há data para vendas em Portugal.