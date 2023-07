Huawei contra-ataca. Prepara regresso aos smartphones 5G

© Daniel LEAL / AFP

Numa momento em que a União Europeia tudo faz para banir componentes chineses das antenas 5G, o que limita ainda mais o raio de ação das tecnológicas da China considerando o bloqueio que também existe nos EUA, a Huawei prepara-se para voltar a apostar forte no mercado de smartphones 5G.

Segundo noticiou a Reuters, esta quarta-feira, a empresa chinesa "está pronta para superar o bloqueio dos Estados Unidos com o regresso aos telemóveis 5G". A Huawei quer recuperar terreno numa indústria onde hoje é apenas corpo presente, na sequência das restrições impostas pelos EUA, que cortaram o acesso da empresa a tecnologias essenciais para a produção de telemóveis. Há três anos, a administração Trump decidiu que empresas terceiras norte-americanas contratadas pela Huawei teriam de solicitar autorização para ter relações comerciais com a Huawei.

Resultado? Fora da China, as vendas da Huawei caíram para níveis irrelevantes. Há um ano, o fundador da Huawei, Ren Zhengfei, afirmou que a estratégia da companhia passava pela sobrevivência para os três anos seguintes. Alias, em maio deste ano, o evento de lançamento do P60 Pro, Mate X3 e Watch 4, em Munique, Alemanha, mostrava que o segmento de consumo não era prioritário. Ao mesmo tempo, era um sinal de persistência da fabricante, mesmo sem Google e sem 5G.

Citando fontes da indústria, a Reuters escreveu que a Huawei deverá ser capaz de adquirir semicondutores 5G no mercado interno - através dos seus próprios avanços nesta área e também com recurso à Semiconductor Manufacturing International, a maior fabricante chinesa de chips.

Se se confirmar a aposta no fabrico de smartphones 5G, tal significará que a Huawei estará pronta para apostar forte novamente no mercado de bens de consumo, sobretudo na categoria de smartphones.

No final de 2022, as vendas de smartphones 5G tinham superado pela primeira vez as de 4G.

Até 2019, a Huawei competia de igual para igual com as operações da Samsung e da Apple na venda de smartphones. Atualmente, fora da China, não chega perto do top5 das marcas mais vendedoras. Nos EUA e na Europa, a Huawei está sinalizada, não só na indústria dos telemóveis, como uma empresa de risco, devido à suspeitas de espionagem. A empresa sempre negou quaisquer práticas que coloquem em causa a segurança da informação dos utilizadores, não tendo surgido ainda quaisquer provas de que a empresa é um veículo de espionagem do Estado chinês.