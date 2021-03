Huawei Display. Eis o primeiro monitor da marca a chegar a Portugal

Dinheiro Vivo 27 Março, 2021 • 16:01 Partilhar este artigo Facebook

A Huawei revelou esta semana um novo equipamento que promete aliar a produtividade ao lazer. O mais recente monitor Huawei Display é o primeiro da marca a chegar a Portugal.

O monitor 1080p foi idealizado para ter um aspeto minimalista e para oferecer a melhor qualidade de imagem dentro da sua gama. Com um painel de moldura minimalista com tecnologia FullView de 23.8 polegadas, conta com uma gama de cores de 72%, certificação de conforto ocular TÜV Rheinland, suporte VESA, contraste de 1000:1 e um ângulo de visão de 178 graus.

Numa altura em que o teletrabalho assumiu as rédeas do mercado e o quotidiano de grande parte dos trabalhadores, a exigência de qualidade para com este tipo de equipamentos aumentou. De forma a responder a esta tencência, a gigante tecnológica chinesa apostou no desenvolvimento de monitores e, o Huawei Display está à venda, a partir de hoje, em Portugal por 159,00€.

Apresentando um desenho unibody com três margens muito finas que medem até 5,72mm, o Huawei Display oferece uma área de visualização extraordinariamente ampla para qualquer tarefa, e o seu painel IPS suporta uma resolução Full HD (1920x1080).

"Simples e elegante", é assim que, em nota de imprensa, a marca o caracteriza. A sua base compacta e inclinação vertical permitem ao utilizador uma visualização mais confortável além de uma configuração mais simples.

O monitor Huawei Display 23,8" é ainda compatível com outros computadores e dispositivos móveis, o que permite aos utilizadores usufruir de uma maior área de visualização para trabalharem de forma mais eficiente ou exprimirem melhor a sua criatividade.