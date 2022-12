Huawei e .PT lançam programa de bolsas de estudo

Huawei MateBook X Pro © Huawei

A segunda edição do programa de bolsas de estudo da Huawei foi lançada esta quarta-feira em parceria com o .PT. A gigante chinesa está disponível para oferecer bolsas de licenciatura, mestrado e doutoramento a 50 alunos na área de engenharia, tecnologia e energias renováveis.

Em comunicado, a Huawei explica que as candidaturas estão abertas até 29 de janeiro de 2023, sendo que metade das bolsas serão distribuídas a mulheres. Com a segunda edição do programa de bolsas da Huawei, o apoio financeiro da emprsa a estudades portugueses sobe para 500 mil euros em dois anos.

A Huawei realça que quer contribuir "para o futuro do país" de forma "relevante e efetiva".

"Por isso lançamos, com grande entusiasmo, a segunda edição deste programa de bolsas, fortalecendo esta aposta nos nossos e nas nossas jovens e nas suas qualificações. Este ano voltaremos a atribuir 50% das bolsas a alunas, potenciando assim a igualdade de género no setor das TIC", afirma por sua vez aa presidente do .PT e coordenador do INCoDe 2030, Luísa Ribeiro Lopes, citada no comunicado.

O programa destina-se a jovens até aos 30 anos, ou até aos 35 anos no caso de alunos de doutoramento.