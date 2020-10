Huawei inaugura em Paris o novo Centro Lagrange de Research em Matemática e Computação

Inauguração do Centro Lagrange de Research © Huawei

A Huawei anunciou a inauguração do Centro Lagrange de Research em Matemática e Computação. Sob a responsabilidade do Professor Merouane Debbah, Diretor de I&D da Huawei França, este novo polo de investigação e desenvolvimento reúne cerca de 30 cientistas provenientes de vários pontos do mundo, os quais vão ter a possibilidade de evoluir num ecossistema único, o da Ile de France, que, refira-se, possui a maior concentração de matemáticos a nível mundial e as melhores universidades da área.



Ao visar a troca de conhecimentos, o trabalho desenvolvido no seio do Centro de Research Lagrange será partilhado com o meio académico e a comunidade científica. Neste espírito de abertura, regularmente vão ali organizar-se seminários em colaboração com vários parceiros de investigação, tais como o Institut des Hautes Études Scientifiques, a École Normale Supérieure e outras instituições internacionais de renome.

Através de um discurso emitido em live stream, Valérie Pécresse, Presidente do Conselho Regional da Ile-de-France, frisou que, "com seus 3000 investigadores, a região representa a maior concentração de matemáticos do mundo", recordando o facto de a Ile-de-France "contar com três universidades entre as 10 primeiras do ranking de Xangai, incluindo a primeira, Paris-Saclay", é indicado em comunicado.

Nessa sequência, a responsável, que assumiu entre 2007 e 2011 o cargo de Ministra do Ensino Superior e da Investigação, fez questão de "congratular a Huawei pela escolha, que, aliás, reflete a qualidade de nossa investigação". Nas palavras de Valérie Pécresse, "este centro vai, sem dúvida, ajudar a trazer para a Ile-de-France os melhores talentos do mundo em matemática".



A Huawei emprega a nível mundial mais de 200 mil colaboradores, entre eles cerca de 90 mil exclusivamente dedicados à Investigação & Desenvolvimento, tendo a multinacional investido 15,3% da sua receita de 2019 (15,9 mil milhões dólares) nesta área - seu investimento total em I&D ao longo da última década ultrapassa já os 84 mil milhões de dólares.