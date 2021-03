Huawei vai cobrar royalties pelo uso da sua tecnologia 5G nos smartphones

Smartphone Huawei. © Tobias SCHWARZ / AFP

A tecnológica chinesa Huawei vai cobrar royalties a outras marcas pelo uso que façam das suas invenções na área da tecnologia 5G. O anúncio foi feito esta terça-feira, num evento em Shenzhen, onde está localizada a sede da empresa na China.

Jason Ding, responsável pela área de propriedade intelectual da Huawei, indica que a empresa vai cobrar direitos de autor por cada smartphone que recorra a tecnologia 5G criada pela empresa. De acordo com o comunicado da Huawei, a empresa poderá receber um montante de 2,5 dólares por telefone (pouco mais de dois euros).

"A Huawei tem dado um dos maiores contributos técnicos para os standards do 5G e segue princípios justos, razoáveis e não discriminatórios no que toca aos licenciamentos de patentes", indica Ding, citado em comunicado. O mesmo responsável diz que a empresa "espera que a taxa de royalty anunciada possa aumentar a adoção do 5G ao dar a quem implementa uma estrutura de custos mais transparente (...)".

A empresa indica também que espera receber entre 1200 a 1300 milhões de dólares (1004 milhões e 1088 milhões de euros) de receitas resultantes das patentes entre 2019 e 2021.

Esta é a primeira vez em que a Huawei cobrará direitos pelo uso da sua tecnologia.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Europeu de Propriedade Intelectual, a Huawei foi a empresa que apresentou o segundo maior número de pedidos de patentes junto desta entidade. Só no ano passado, a empresa apresentou 3113 pedidos.