Hub digital da Mercedes-Benz em Portugal está à procura de 150 novos profissionais

A CEO da Mercedes-Benz.io, Silvia Bechmann © Direitos Reservados

A Mercedes-Benz.io quer abrir 150 novas vagas até ao final do ano para reforçar a sua unidade de After-Sales. O anúncio foi confirmado por Sabine Scheunert, vice-presidente da pasta das tecnologias e do marketing da Mercedes-Benz, durante uma visita a Portugal.

Aos potenciais candidatos, a CEO da subsidiária do grupo alemão, Silvia Bechmann, revela que a "política de trabalho é totalmente flexível, em que cada um pode escolher trabalhar a partir de casa ou do escritório". As vagas podem ser consultadas no site da empresa.

Dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e vendas, a empresa está presente no país desde 2017 e conta, ao momento, com uma equipa de 300 colaboradores, divididos entre os escritórios de Lisboa e Braga.

Recentemente, a subsidiária da Mercedes anunciou a abertura de um novo centro na capital, localizado no Parque das Nações, estando a sua inauguração prevista para depois de setembro: "trata-se de um importante pilar da cultura empresarial, um centro de colaboração e socialização", onde poderão ser organizados "workshops, eventos de equipa e da empresa", observa Silvia Bechmann.

"Portugal tem vindo a solidificar a sua posição de relevância na operação da Mercedes-Benz.io", destaca a responsável pelo hub digital, reforçando o compromisso com mercado português.

Ao longo da sua atuação a nível nacional, a Mercedes-Benz.io tem também investido na formação do talento, tendo já estabelecido parcerias com a Escola 42, Universidade do Minho e o Instituto Politécnico de Tomar. A par disso, lançou há pouco tempo o Returnships, uma iniciativa de recrutamento com foco na diversidade, pensada para profissionais que tenham estado fora do ativo por um período mínimo de dois anos e por questões de vida pessoal