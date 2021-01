Hyundai confirma que está em conversações com a Apple, após sugestão de parceria nos elétricos

Apple. © EPA/ARMANDO BABANI

A fabricante automóvel confirmou que está numa fase inicial de negociações com a Apple, após a informação ter sido avançada pelo Korea Economic Daily, um jornal sul-coreano.

De acordo com a agência Reuters, esta sexta-feira o jornal avançou que a empresa liderada por Tim Cook e a Hyundai estariam em conversações para desenvolver tecnologia de condução autónoma e ainda baterias. A mesma fonte apontava que, com a Apple a dar sinais de que irá apostar no projeto Apple Car, com os rumores a prometerem uma nova tecnologia de baterias, uma possível parceria com a Hyundai abriria a porta à produção de baterias nas instalações da fabricante automóvel nos EUA.

"A Apple e a Hyundai estão em discussão, mas numa fase inicial, nada está ainda decidido", avançou a Hyundai, em comunicado. Além desta confirmação, não foram avançados mais pormenores sobre o tema destas discussões.

Mas, conforme nota a Reuters, numa comunicação feita ao regulador de mercado, a Hyundai indicou apenas que estava "a receber pedidos de cooperação para desenvolvimentos de veículos elétricos autónomos com várias empresas", deixando cair a referência à tecnológica norte-americana.

Em dezembro, a Reuters avançou que, após quatro anos sem novidades sobre Project Titan, um automóvel com a marca Apple, a empresa estaria à procura de um parceiro para fabricar as primeiras unidades até 2024. Anteriormente, a Apple teria a ambição de desenvolver o seu próprio veículo autónomo de raiz, optando agora por uma aliança com outra empresa.

A Hyundai e a Apple já trabalharam juntas em projetos anteriores, nomeadamente no CarPlay, o software desenvolvido pela Apple para estabelecer a ligação entre o iPhone e o automóvel.

Os analistas notam que, caso a Apple eventualmente entre no mercado automóvel, a Tesla de Elon Musk poderá ter um novo rival.