IADE desafia a repensar futuro dos espaços de trabalho

Com a pandemia da covid-19 a levar o dia a dia dos escritórios para casa de cada trabalhador, o trabalho remoto passou de uma tendência ao alcance de alguns para se tornar uma certeza para a maioria das pessoas. Mas, por estes dias, com o gradual retomar da vida profissional nos escritórios há um desafio que a comunidade académica sugere reflexão: se o teletrabalho está instituído, como voltar ao escritório separando o que é possível fazer em qualquer parte do que só é possível fazer no local de trabalho? É precisamente a resposta a esta questão que um ciclo de seminários e workshops no IADE pretende encontrar resposta.

A partir desta terça-feira, e ao longo da semana, até dia 10 de fevereiro, o Strategic Design and Innovation Lab (SDI.Lab) pretende debater oportunidades de investigação e projetos sobre o futuro do trabalho, procurando soluções no redesenho dos escritórios, repensar formas de trabalho e novas maneiras de usufruir do local de trabalho. O seminário "Future of Work Research Meetup" é o primeiro deles, procurando transmitir a perspetiva académica da área de Design sobre o retorno ao escritório nesta altura.

O professo universitário e investigador no IADE Rui Patrício, um dos rostos da organização destes seminários, explica que esta iniciativa trata de tornar pública um debate das áreas de Design Thinking e Design Estratégico, ao alertar para algo "muito adequado" e que "acrescenta valor às organizações " se centrado nas pessoas. Afinal o espaço em que cada um trabalho reflete-se no resultado do seu trabalho e na saída de uma pandemia pode ser "útil" explorar oportunidades quanto ao futuro do trabalho.

O redesenho, explica o professor universitário, pode compreender "dois vetores". Um traduz-se na componente física, na forma como o "workspace" afeta o trabalho e de que maneira se pode, agora, inovar, "alterando o espaço físico" de forma a dar resposta a novas necessidades. Outro vetor será mais "intangível" e está relacionado com a cultura da organização. Isto é, de que forma a mudança do espaço de trabalho pode refletir-se numa "mudança cultural", ou vice-versa.

O seminário "Future of Work Research Meetup" decorre esta terça-feira, entre as 9h30 e as 16h30, nas instalações do IADE. O formato do seminário será presencial, pelo que é necessária uma pré-inscrição. O seminário é gratuito e é direcionado a investigadores e estudantes do Ensino Superior e decorrerá em inglês.

De acordo com Rui Patrício, discutir o futuro do trabalho e como os espaços de trabalho se adaptarão nesse futuro, a partir de hoje mesmo, pode ajudar a transição digital, bem como contribui para visões centradas nos trabalhadores (employee experience), além de permitir explorar formas de um equilíbrio são entre a vida pessoal e a vida profissional.

Mas estarão as organizações preparadas para essa discussão? "Não tenho dúvidas nenhumas", responde o professor e investigador do IADE, indicando que já há casos de sucesso neste âmbito que serão falados no seminário. No entanto, o foco do debate será académico, pelo que a discussão poderá recair sobre as barreiras que existem ao redesenhar dos espaços de trabalho, e como isso afeta hoje o desempenho das organizações e dos seus trabalhadores.

Exemplificando em breve tópicos, Rui Patrício afirma que questões de identidade dos funcionários com a organização ou temas como o dress code podem encontrar uma resposta positiva no exercício do Design Thinking sobre os espaços de trabalho e o futuro do trabalho.

Nesse sentido, na quarta-feira decorre o Workshop "Designing Future Workplaces". Entre as 9h30 e as 13h30 esta temática será debatida nas vertentes de inovação, procurando identificar novas formas de trabalhar e potenciar a criatividade e inovação no local de trabalho. A inscrição para este workshop, limitado a 20 participantes, pode ser encontrada aqui, sob um custo de 125 euros.

No dia seguinte, os especialistas da área podem rematar conclusões no seminário "Rethinking the Future of Work". Este último seminário decorre entre as 9h30 e as 14h30, estando aberto à comunidade empresarial e académica. A frequência é gratuita e o objetivo é discutir diferentes perspetivas e gerar insights sobre o futuro do trabalho.

Para este último seminário, que decorre presencialmente, estão confirmados os oradores Francesco Zurlo, Sune Gudiksen, Abayomi Baiyere, Gabriele Masi e Teresa Patrone Cotrim.