IBM e o chip revolucionário, Dogecoin, SpaceX, fragmentação da internet e Bill e Melinda Gates

Nave Starship da SpaceX, numa ilustração que retrata a missão que deverá levar astronautas para a Lua já nos próximos três a quatro anos. © NASA

Foi uma semana com notícias relevantes, algumas que prometem ter impacto futuro significativo. Connosco temos Rui da Rocha Ferreira, jornalista da Exame Informática (ex-Dinheiro Vivo e DN Insider) especializado em tecnologia.

Analisamos o impacto da revelação da IBM e do seu chip minúsculo de 2 nanómetros para a computação (promete aparelhos mais pequenos, mais rápidos e com quatro vezes mais autonomia de bateria - incluindo telemóveis e portáteis).

Mas também falamos dos avanços da SpaceX, que conseguiu pela primeira vez esta semana voar e aterrar o seu Starship (num marco da exploração espacial que promete fazer a diferença). Será essa a nave que irá levar astronautas de novo à Lua, já em 2024 ou 2025 (a SpaceX ganhou o contrato da NASA).

Made in Tech EP26 - Resumo da Semana tech - Com Rui da Rocha Ferreira 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google | Castbox Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Dogecoin já valorizou 12000%

Numa semana em que Elon Musk vai ser apresentado do programa SNL (Saturday Night Live), nos EUA, a criptomoeda que ele mais tem promovido, a Dogecoin (que começou como uma piada) bateu novos recordes e desde janeiro já valorizou incríveis 12000%. Quem investiu um euro em janeiro tem agora 12 mil euros se vender.

Olhamos também para a revelação que a a PJ, SEF e GNR usam um software israelita polémico para aceder a smartphones em Portugal - e já gastaram mais de 500 mil euros nele -, mas também para a atual fragmentação da internet (será bom ou mau) que casos como o do Censos 2021 e a ligação à gigante da internet americana Cloudflare levantou. Será que a Europa deve mesmo proibir a utilização de empresa norte-americanas e até que ponto isso é bem vindo ou mesmo possível?

Ainda falamos da batalha legal entre Epic (do Fortnite) e a Apple a propósito das comissões e controlo na App Store nos iPhone; do divórcio de Bill e Melinda Gates e como o novo iOS 14.5 e a luta da Apple com o Facebook veio mostrar que o futuro pode passar por apps gratuitas só se cedermos os nossos dados.

Nas previsões: as alternativas aos smartphones que podem estar para breve e são bem vindas.