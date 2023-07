IBM inaugura centro de inovação no Fundão que pode criar 150 postos de trabalho

Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

A IBM Portugal inaugurou esta segunda-feira um centro de inovação e tecnologia no Fundão, distrito de Castelo Branco, cuja atividade será centrada em áreas como a inteligência artificial (IA) ou cloud e que poderá criar até 150 empregos.

O centro, que é gerido pela Softinsa (empresa do grupo IBM), resultou de uma parceria entre a Câmara do Fundão, a IBM Portugal e a subsidiária da IBM, sendo que o investimento ultrapassa um milhão de euros, verba comparticipada pela União Europeia (UE) em 85%.

"Este é um bom exemplo da aplicação de investimento de fundos europeus", afirmou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, durante a inauguração do novo centro de Inovação da Softinsa/IBM no Fundão, que arranca com a criação de 50 postos de trabalho e cuja capacidade pode chegar aos 150.

O Design Factory nasceu da reabilitação do Solar Vaz de Carvalho, antigo Colégio de Santo António, tendo sido mantida intacta a traça exterior do edifício, no centro da cidade.

Esta infraestrutura acolhe ainda o Centro de Estudos do Território, Mobilidades e Património (CETMOPA), que recebeu o acervo de Hugues de Varine (museólogo francês que o doou ao concelho do Fundão), um espaço de cowork, uma incubadora de empresas e um laboratório de inovação social.

A ministra destacou o trabalho desenvolvido pelo presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, que permitiu a reabilitação do edifício, num investimento que ultrapassou um milhão de euros.

Ana Abrunhosa realçou ainda a capacidade de visão e de definir estratégias do autarca do Fundão, assim como o seu "atrevimento".

"Ainda bem que, desde muito cedo, começou a ser atrevido e hoje é seguido por outros. No Fundão tivemos uma liderança que teve estratégia, soube rodear-se dos parceiros certos e não desistiu", disse.

A governante entende que o trabalho desenvolvido por Paulo Fernandes "é uma referência para outros autarcas e territórios" e salientou também o facto de a IBM Portugal e a Softinsa criarem centros tecnológicos no interior do país.

Por seu turno, o presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, explicou que o centro agora inaugurado arranca com 50 trabalhadores, mas possui uma capacidade para receber até 150.

Este responsável sublinhou ainda que a IBM vai abrir um novo centro tecnológico no país, mas não concretizou quando, nem onde irá ser instalado.

Para já, a IBM possui centros tecnológicos a funcionar em Tomar, Viseu, Fundão, Portalegre e Vila Real.

Já o presidente do município do Fundão, Paulo Fernandes, mostrou-se orgulhoso no "povo do Fundão" e agradeceu os elogios que a ministra da Coesão Territorial lhe endereçou.

"Ao Fundão nunca nos foi dado nada. Nós tivemos sempre de lutar a pulso" para "tudo aquilo que aqui fomos conquistando", sustentou.

O autarca sustentou ainda que o Fundão está no "bom caminho" e que este centro tem "impacto" na região.

"Um centro de 50 pessoas já é de dimensão e pode ir até aos 150 postos de trabalho. A abordagem é esta. É crescer sempre de forma sustentável, continuar a ser um ponto de referência para que talento do mundo inteiro (atualmente temos cerca de 70 nacionalidades no concelho) aqui possa viver e trabalhar e fazer a conexão com a comunidade", concluiu.