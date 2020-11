IBM poderá eliminar 10 mil postos de trabalho na Europa

Um dos centros da IBM, em França. © EPA/SEBASTIEN NOGIER

A norte-americana IBM poderá eliminar cerca de dez mil empregos na Europa, avança esta quarta-feira a Bloomberg, citando fontes próximas do tema. É indicado que esta redução poderá afetar cerca de 20% dos trabalhadores do mercado europeu.

Países como o Reino Unido e a Alemanha serão os mais afetados, indica a agência. Também estarão planeadas reduções de pessoal noutros mercados, como a Polónia, Itália, Bélgica ou Eslováquia.

A IBM terá anunciado estes cortes de postos de trabalho no início de novembro, numa reunião com representantes dos trabalhadores.

A unidade mais afetada será a de negócio de serviços de IT, que assegura as operações diárias de infraestruturas.

Em outubro, a tecnológica anunciou que pretende fazer um spin-off da sua unidade de gestão de serviços de infraestrutura, que integra a área de serviços globais de tecnologia. A ambição passa por tornar esta unidade numa nova empresa cotada.

Depois deste processo feito, que IBM afirmou esperar ter concluído no final de 2021, a tecnológica pretende focar-se na plataforma de cloud híbrida e nas capacidades de inteligência artificial.

Também em outubro a empresa anunciou o terceiro trimestre consecutivo com receitas abaixo do esperado. A área de serviços cloud afirmou-se, novamente, como a "galinha dos ovos de ouro" no terceiro trimestre, com um aumento de receitas de 19% em termos homólogos.