IBM quer abrir em Portugal centro de computação quântica

Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo 09 Junho, 2023 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A IBM quer abrir durante este ano um centro de computação quântica, em Portugal. A novidade é avançada ao jornal Eco, por Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal.

O Quantum Innovation Center - que verá a luz do dia após a abertura do sexto centro de inovação, no centro de Portugal - vem para criar "não só para as instituições de ensino, mas também para o ecossistema empresarial, as condições chave para começarem a ter contacto com a computação quântica e a experimentar os use cases que podem fazer a diferença", como refere o responsável.

Por parte das empresas já interessados em investir e Ricardo Martinho diz que vai agora "iniciar as conversações com a parte governamental", ao mesmo tempo que já existem contatos com "instituições de ensino relevantes que possam fazer a diferença". Sem avançar valores nem locais para o futuro equipamento, o presidente da IBM Portugal, diz que será necessário "contratar muitas pessoas". Quanto ao centro de inovação, sabe-se que abrirá este ano, mas o gestor não adiantou o local exato.