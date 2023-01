IBM reduz lucro em 71% em 2022 e anuncia 3900 despedimentos

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2023 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tecnológica IBM anunciou esta quinta-feira uma quebra de 71% do lucro em 2022, face a 2021, devido a despesas relacionadas com planos de pensões dos funcionários, previamente anunciadas, e o despedimento de 3900 trabalhadores.

Em comunicado, a IBM reportou um lucro de 1639 milhões de dólares (cerca de 1.503 milhões de euros) no exercício do ano passado, um valor que resulta de encargos de 5900 milhões no terceiro trimestre relacionados com uma questão administrativa: a transferência dos planos de pensões de cerca de 100.000 trabalhadores para duas seguradoras.

Já a faturação anual da empresa aumentou 5%, para 60.530 milhões de dólares (55.520 milhões de euros), dos quais mais de um terço correspondeu ao negócio crescente da nuvem híbrida (22.400 milhões de dólares, cerca de 20.549 milhões de euros, uma subida de 11%).

Após divulgar estes dados no fecho da bolsa em Wall Street, a IBM indicou a vários meios económicos que planeia despedir 3.900 trabalhadores (1,5% do total), numa medida relacionada com a separação, como empresas independentes, da Kyndryl em 2021 e da Watson Health em 2022.

Na sequência destes despedimentos, a tecnológica prevê encargos de 300 milhões de dólares (275 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2023, segundo a CNBC, citada pela agência espanhola Efe.