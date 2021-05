Idades e histórias falsas, celebridades zangadas. 20 anos de Wikipédia em português

Globo que faz parte do logótipo da Wikipédia desde 2001 © DR

A Wikipédia em português tem crescido de forma sustentada e já há muito que deixou de ser dominada por completo pelo português do Brasil - inclusive a nível cultural. Gonçalo Themudo, investigador e biólogo de profissão, é um dos principais voluntários e impulsionadores em Portugal e já colabora com o projeto desde 2006.

Entrevistámo-lo no podcast Made in Tech para perceber como funciona a Wikipédia em português, a evolução que teve e qual o seu futuro - esta semana cumpre-se 20 anos desde que a versão portuguesa foi lançada (foi a 12 de maio de 2001).

Desde logo, os números mostram a relevância da Wikipédia em português, que ainda assim está longe das principais - a inglesa reina, com mais de seis milhões de artigos online:

Wikipédia em português

1,066 milhões de artigos

18º Wikipédia com mais artigos a nível mundial

71 administradores

3 mil editores ativos em abril (10 mil no total)

35 milhões de visualizações de páginas Wikipédia a partir de Portugal em abril de 2021.

13,3% das edições de artigos são oriundas de Portugal (81,3% são do Brasil)

Editores mal intencionados

São os administradores - ganham esse estatuto depois de alguns anos de contributo para o projeto - que têm o poder de remover editores mal intencionados (já houve mais), mas mesmo esse processo de decisão pode ser revisto e alterado, num processo democrático depois que envolve os vários editores.

Themudo admite que nos últimos anos a Wikipédia em português melhorou bastante, indo ao pormenor de já ter os filmes e séries também na tradução em português de Portugal, além de uma grande expansão em projetos de história. "O projeto relacionado com artigos de história da humanidade é dos que tem mais sucesso e vários editores se juntaram para expandir os artigos em torno dos vários impérios", admite.

E se a Wikipédia tiver dados errados sobre mim?

Um dos casos mais frequentes são os erros em informação sobre pessoas conhecidas no seu artigo de Wikipédia. Se isso acontecer, o ideal mesmo é a pessoa em questão - além de celebridades também há grande foco em pessoas com relevância na sociedade, cientistas, políticos, etc - enviar aos editores um link com a informação correta.

"Pode ser um blogue pessoal, página de rede social ou, claro, informações dados a um jornal, que acabam por ser uma das principais fontes de informação da Wikipédia", explica Gonçalo Themudo. Esse processo acontece para garantir que há uma fonte que o editor pode citar para explicar como obteve aquela informação.

Mas ao longo dos anos já houve casos peculiares. "Lembro-me de um artigo da Wikipédia sobre um tema que não tinha fonte, depois houve um jornal que usou a informação da Wikipédia (sem indicar a origem) e esse artigo acabou por se tornar fonte da própria Wikipédia, mas acabou por não ser informação correcta e foi corrigida quando surgiu novo artigo num jornal a dar a informação mais precisa".

Wikipédia, jornalismo à antiga e sempre a melhorar

Gonçalo Themudo explica que na comunidade da Wikipédia em português - que lança projetos até de fotografia e se reúne com alguma frequência (também tem um blogue) - fala-se do processo de edição como jornalismo à antiga, em que é sempre preciso confirmar fontes para publicar informação, num processo que pode ser lento, detalhado e vai melhorando constantemente. "A Wikipédia bebe muito dos jornais, que online têm um ritmo cada vez mais intenso, mas procuramos sempre a informação mais recente e que aparenta ser a mais credível, com citações concretas por exemplo", ou seja, "há várias versões da verdade e um artigo nunca está verdadeiramente fechado".

Cantora brasileira que queria uma idade diferente

No caso dos artigos/páginas sobre famosos, Themudo recorda o caso de uma cantora brasileiro que colocou a Fundação Wikimédia - que gere a Wikipédia - em tribunal por alegada idade falsa na Wikipédia. "O nosso artigo citava uma entrevista dela nos anos 1970 que permitia perceber que idade tinha, mas ela queria apresentar uma idade diferente da que tinha, o caso foi a tribunal e a Wikimédia ganhou por usar fontes credíveis e a idade manteve-se na página".

Também já houve casos de tentativas de engano em artigos, inclusive uma batalha na Índia, entre forças portuguesas e indianas, no século XVI, descrita ao pormenor, que nunca aconteceu - o artigo foi corrigido quando historiadores reportarem o caso.

Mais editores em português

Desde que a Fundação Wikimédia criou um novo software de apoio ao novos editores, com uma educação mais visual e fácil que aumentaram os editores ativos no projeto. Tem havido um aumento exponencial de editores nos últimos meses, até porque até outubro do ano passado os voluntários que editam artigos não tinham de se registar para contribuir, a partir dessa altura já tinham de ter registados.