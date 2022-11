Ikea avança com aplicação de realidade virtual

Chief digital and technology officer do Ikea, Parag Parekh. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Ikea tem uma nova aplicação - a Ikea Kreativ - que utiliza Inteligência Artificial (IA), machine learning e tecnologias de realidade mista 3D que permitem visualizar a decorar da casa com produtos da loja. Esta app, apesar de ainda não estar disponível em Portugal, nem noutros mercados europeus, tem outra versão chamada Ikea Place. O Ikea Kreativ tem novas funcionalidades e já está disponível nos Estados Unidos da América desde junho deste ano.

O objetivo é só um: os clientes conseguirem ter uma visão realista de uma divisão da casa com objetos da gigante sueca como, por exemplo, camas ou sofás, e avaliar como ficam no espaço. É possível utilizar a aplicação a partir do computador ou do telemóvel.

A gigante de retalho está a apostar ainda mais na digitalização do negócio, numa altura em que os clientes estão a fazer, cada vez mais, compras pela internet. Em Portugal, adianta a empresa, a utilização do Ikea cresceu 19% no online e, de acordo com o relatório "Life at Home" da empresa, mais de 60% dos clientes a nível global tiveram de reorganizar os espaços dentro de casa, como, por exemplo, criar escritórios, espaços de estudo e outros.

"Queremos que os clientes tenham uma experiência omnicanal e estamos a trazer muito o digital para o Ikea. Disponibilizamos funcionalidades como a realidade aumentada. Queremos que as lojas sejam um fulfilment center", avança o chief digital and technology officer do Ikea, Parag Parekh.

"A loja de Loures, por exemplo, passou de 300 para 600 trabalhadores, de há três anos para cá, para apoiar mais no digital", acrescenta o responsável tecnológico da empresa sueca.

Dentro das novas funcionalidades está a visualização em 3D, em que é possível explorar os produtos, combinar peças, sendo que existem mais de 50 designs disponibilizados pela empresa. Os clientes podem experimentar os produtos e editar, trocar, mover, girar, apagar.

Através do Ikea Kreativ scene scanner, os clientes podem fazer scan e criar réplicas 3D editáveis ​​e realistas dos espaços na casa. Os clientes tiram fotografias da divisão, estas são automaticamente processadas e montadas numa réplica interativa, sendo que também é possível trocar e editar os objetos.

Depois de criarem os espaços, os utilizadores podem adicionar produtos ao carrinho de compras, salvar as ideias de design na conta Ikea e partilhar os resultados com outros utilizadores. Estas salas virtuais que são criadas ficam armazenadas na cloud.

Relativamente à app disponível em Portugal, o Ikea Place, o responsável diz que teve uma boa adesão dos portugueses, mas considera que é necessária mais literacia digital no país. "As pessoas estão a aderir à app em Portugal, apesar de a termos introduzido há pouco tempo. Mas é necessário educar mais a nível tecnológico", sublinha Parag Parekh, que acrescenta: "Queremos trazer todas estas novas funcionalidades para Portugal, e para o resto da Europa o mais depressa possível".

Pagamentos com criptomoedas: uma possibilidade?

Os formatos de pagamento em lojas têm sofrido alterações, como, por exemplo, adotar o MBWay, pagamentos com o telemóvel, relógio digital, e outros. E será a criptomoeda uma possibilidade para a gigante sueca?

Parag Parekh frisa: "Vejo que as empresas estão a começar a aceitar outras formas de pagamento e que a criptomoeda tem sido adotada pelas empresas. Esta ainda não é uma possibilidade que está no radar do Ikea por agora, mas, assim que os clientes se começarem a envolver mais com este modo de pagamento, começamos a pensar nisso".

Relativamente às caixas de pagamento, no Ikea de Alfragide e de Loures já só existem caixas automáticas. Poderá levar a despedimentos?

"Nós acreditamos que os trabalhadores do Ikea têm talento e, apesar de não estarem presentes nas caixas de pagamento, os profissionais ganham outras funções na empresa. Queremos que os trabalhadores estejam disponíveis para darem ao cliente um apoio mais personalizado", atesta.

O Ikea tem lojas em Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga, seis Estúdios de Planificação localizados em Coimbra, Leiria, Cascais, Seixal, Setúbal e Sintra e disponibiliza Pontos de Recolha de encomendas de norte a sul do país. A empresa sueca conta com cerca de 2800 trabalhadores no país e recebe cerca de 16,7 milhões de visitas anualmente nas lojas físicas e 34 milhões online.