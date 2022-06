Imobiliária belga coloca à venda por 1,4 milhões casa com réplica no metaverso

A casa à venda também no Metaverso pela Imobiliária belga Zimmo. © Foto: Zimmo

Uma imobiliária colocou à venda uma moradia na cidade belga de Tongres por 1.475.000 euros, com a particularidade do comprador também receber uma réplica da casa no metaverso, através do mundo digital da Decentraland.

A propriedade física é composta por 474 metros quadrados de construção, num terreno com 7.683 metros quadrados na região de Flandres.

"Quem comprar a casa em Tongres receberá o mesmo no metaverso", garante a imobiliária Zimmo, que diz estar a promover a primeira oferta deste género na Bélgica e no resto do mundo.

A réplica digital da moradia está localizada no Decentraland, um ambiente virtual em três dimensões onde lotes e imóveis podem ser adquiridos na forma de NFT ('Non Fungible Tokens' ou 'Token' Não Fungível) através da criptomoeda própria do 'site', MANA.

Os NFT são ativos digitais que devido a uma tecnologia de cadeia de blocos, denominada "blockchain", ficam registados como únicos, irreplicáveis e cujo historial de transações pode ser seguido desde a origem.

"É um investimento particularmente inteligente, porque é possível alugar o terreno lá [no espaço virtual]", sublinha ainda a imobiliária sobre a Decentraland, onde em novembro, num momento de forte crescimento das criptomoedas e NFT, uma casa virtual foi vendida pelo equivalente a 2,2 milhões de euros.

O anúncio sugere também aos potenciais compradores que, no imóvel virtual avaliado em cerca de 32 mil euros, podem ser organizados eventos como "a abertura de uma galeria de arte ou o arrendamento do terreno a empresas que queiram dar os primeiros passos no metarverso".