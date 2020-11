INL lidera projeto de 6,1 milhões para encontrar produtos que combatam o vírus

Um dos laboratórios do Instituto de Nanotecnologia (INL), em Braga. © Gonçalo Delgado / Global Imagens

Em comunicado, o INL refere que o consórcio de 11 parceiros vai apoiar até 30 projetos que testem e validem aplicações em várias áreas, desde tecnologias médicas, sistemas de vigilância ambiental, sensores, proteção de trabalhadores de saúde, inteligência artificial e mineração de dados.

Nesse sentido, o projeto, designado INNO4COV-19, vai investir metade do orçamento disponível no apoio direto a cerca de 30 empresas selecionadas, através de uma convocatória aberta que decorre em três diferentes fases durante o primeiro ano do projeto.

Citada no comunicado, Mariana Fernandes, coordenadora do INNO4COV-19, diz acreditar que a iniciativa vai ser uma "ferramenta fundamental" para impulsionar o surgimento de estratégias e tecnologias de combate à covid-19 a curto e médio prazo.

"O nosso objetivo passa, ainda, por encontrar e apoiar novas soluções que prepararem melhor a Europa e os seus cidadãos para possíveis pandemias que tenhamos de enfrentar no futuro", referiu.

Cada projeto selecionado vai receber um apoio de até 100 mil euros, beneficiando ainda do suporte técnico, legal e de negócio de todo o consórcio.

A convocatória abre hoje e vai concluir a primeira fase de candidaturas em 30 de novembro.

