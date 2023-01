"Inovação em velocidade furiosa": Stellantis promete 75 novos carros elétricos até 2030

Carlos Tavares e Mike Koval na CES 2023 em Las Vegas © Ana Rita Guerra

O conglomerado automóvel Stellantis, liderado pelo português Carlos Tavares, vai lançar 75 novos carros elétricos até ao final da década, anunciou o CEO na feira de tecnologia CES, em Las Vegas.

"Vamos apoiar este crescimento elétrico com a nova unidade de negócio Stellantis Energy. A equipa está focada em expandir e desenvolver o carregamento e a energia inteligente através da marca Free to Move", afirmou Carlos Tavares na keynote da gigante, resultante da fusão entre a Fiat Chrysler e o Grupo PSA, no primeiro dia de CES.

O responsável enfatizou o trabalho intensivo que está a ser feito em torno do desenvolvimento tecnológico das baterias elétricas, de forma a atingir os objetivos ambiciosos colocados pela União Europeia e Estados Unidos até 2030.

"O atual peso dos carros elétricos com a química atual não é sustentável. Os carros são demasiado pesados. A tecnologia na nova química vai duplicar a densidade energética e trazer a capacidade apropriada, similar aos motores de combustão tradicional, em torno dos 600 quilómetros." Além de baterias que usam menos cobalto, a empresa também está a investir em células de hidrogénio. "A inovação está em velocidade furiosa na Stellantis", garantiu Carlos Tavares.

E a empresa quis demonstrá-lo com a apresentação de alguns protótipos em cima do palco no auditório principal do hotel Venetian.

O primeiro foi da Peugeot, que revelou o carro elétrico Inception Concept com um design diferenciado para o habitual da marca e uma série de funcionalidades futuristas. A CEO da Peugeot, Linda Jackson, descreveu-o como "futuro felino." O sistema inteligente será capaz de reconhecer o condutor e dar-lhe as boas-vindas de volta e o volante será substituído por uma consola de controlo chamada Hypersquare.

Peugeot Inception Concept na CES 2023 em Las Vegas © Ana Rita Guerra

"A condução será feita com a ponta dos dedos. Sem botões, só com pontas dos dedos e comandos de voz." Para que conduzir seja "divertido" para uma nova estirpe de condutores. Com dois motores e capacidade para 800 quilómetros, carregando a bateria a 30 km por minuto, o Inception encarna a visão que a Peugeot tem para o futuro automóvel, com os novos elétricos da marca a irem para a estrada em 2026.

"É a próxima geração de experiência", prometeu Jackson, dizendo que o Inception será mais que um carro. "É um espaço social inspirador."

Esta ideia do carro como um espaço para existir, socializar e trabalhar também ficou patente na outra grande revelação da Stellantis na CES, a carrinha pick-up elétrica RAM 1500 Revolution. Apresentada pelo CEO da RAM Mike Koval, a Revolution tem particularidades interessantes, como a possibilidade de arrumar o volante para ter mais espaço para trabalhar no portátil. Ou o "Shadow Mode", um modo em que a carrinha segue o condutor como se fosse a sua sombra enquanto aquele faz rondas, por exemplo, num site de construção ou área fabril. E mostrou ainda um carregamento por indução com um carregador robótico que deteta a carrinha e vai automaticamente para baixo dela iniciar o carregamento da bateria.

RAM 1500 Revolution na CES 2023 em Las Vegas © Ana Rita Guerra

Uma coisa notória foi que a Stellantis não pôs todas as fichas num futuro de condução autónoma, embora tenha referido esse avanço quando falou do que a Jeep está a preparar. Por exemplo, ir fazer uma caminhada e pedir ao Jeep que nos vá buscar mais à frente no trilho.

Mas o que a empresa frisou sobretudo foi a componente elétrica e a digitalização, com capacidades de software e Inteligência Artificial, sobretudo após a aquisição da aiMotive, que foi completada no último mês.

"Há muito ruído em torno das funcionalidades autónomas", disse Carlos Tavares, sem referir marcas, numa altura em que este tipo de capacidades tem gerado controvérsia por causa dos acidentes com carros Tesla. "A segurança vem sempre primeiro", disse o executivo português.

De uma forma mais global, Tavares caracterizou o conglomerado automóvel como estando num momento de transição. "Somos mais que um construtor automóvel tradicional", garantiu. "Estamos a tornar-nos numa empresa de tecnologia de mobilidade com a alma de uma startup."