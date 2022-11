Instagram introduz em Portugal novas formas de verificação da idade

Instagram © DENIS CHARLET / AFP

A partir desta segunda-feira, a Meta (detentora de plataformas como o Facebook, Twitter e Instagram) já está a testar em Portugal três opções para verificar a idade dos utilizadores no Instagram.

Se um menor de idade tentar editar a data de nascimento na plataforma para 18 anos ou mais, será exigido que verifique a idade através de três opções: mostrar o documento de identificação, gravar um vídeo próprio ou pedir a amigos que sejam utilizadores da plataforma que verifiquem a idade desse utilizador.

"Esta é uma parceria feita com a Yoti, empresa especializada em verificação de idade online, que ajuda a garantir a privacidade dos utilizadores", explica o comunicado.

Na prática: quando o utilizador opta por realizar vídeo, as instruções serão visíveis "no ecrã para saber como fazer. Quando [o utilizador] enviar o vídeo, o Instagram partilha a imagem com a Yoti. A tecnologia estima a idade com base em características faciais. Em seguida, o vídeo é excluído".

Por seu turno, quando a confirmação é feita através de amigos que sejam utilizadores da plataforma, "a opção permite que peça aos seguidores que confirmem quantos anos tem. A pessoa responsável pela confirmação deve ter pelo menos 18 anos, e não pode estar envolvida na confirmação de idade de mais ninguém no momento. As três pessoas que forem selecionadas para confirmar a idade receberão uma solicitação e têm que responder dentro de três dias".

Outra das opções é que a idade seja verificada através de um documento de identificação "como a carta de condução ou o cartão de cidadão". Neste caso, "o documento de identificação será armazenado com segurança nos servidores e excluído após 30 dias", lê-se na mesma nota.

O objetivo da meta é testar estas possibilidades para garantir que adolescentes e os adultos tenham uma experiência adequada à sua faixa etária. "Quando alguém é identificado como adolescente (13 a 17 anos), são fornecidas experiências [de acordo com a] idade".

O Instagram public policy director, Tara Hopkins, revela que a Meta quer "que todos experimentem o Instagram de uma maneira apropriada à idade, o que significa que [necessário] saber quantos anos os utilizadores têm - e isso é um grande desafio".

"É por isso [que a verficação da idade] é um passo importante e estamos entusiasmados em trabalhar com a Yoti, que está a liderar o caminho na construção de tecnologia eficaz para verificação da idade, com a privacidade em primeiro lugar", acrescenta o responsável.

Em sentido contrário, a chief policy and regulatory officer da Yoti, Julie Dawson, sublinha a empresa está satisfeita "em continuar o trabalho com a Meta para criar experiências apropriadas à idade e permitir que as pessoas prosperem e estejam seguras online".

A Meta conclui dizendo que quer continuar a "trabalhar com outras pessoas do setor e com governos para definir padrões claros para verificação online de idade".