Instagram já permite fazer like nas stories

Já se pode reagir às stories de outros utilizadores no Instagram com um like (Imagem de arquivo) © Getty Images

O Instagram, da empresa Meta, dona também do Facebook, apresenta uma nova atualização que permite aos utilizadores interagirem com as stories. É, agora, possível pôr um like ('Gosto) quando alguém partilha uma story, sendo imagem ou vídeo e que fica visível apenas para quem partilha a história e quem com ela interage.

Antes, a única forma de responder ou interagir com uma história era enviar uma mensagem privada ou uma reação com emoji. Em ambos os casos, a resposta era exibida na caixa de mensagens, sobrecarregando-a.

Após atualizar a aplicação e abrir uma história, o utilizador verifica que no canto inferior direito irá aparecer o ícone de coração no qual pode clicar, caso goste da história.

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, refere que "a ideia aqui é garantir que as pessoas possam dar mais apoio umas às outras, mas, também, deixar a caixa de entrada menos sobrecarregada".

"As mensagens são uma prioridade para nós enquanto empresa. O objetivo é que as mensagens privadas, entre os utilizadores e o próprio, sejam uma forma de apoio a quem mais se gosta", afirma Mosseri.

O Instagram costuma atualizar frequentemente pequenos recursos, tal como este. Os likes das histórias não vão alterar a forma como o utilizador usa o Instagram, mas passam a ser uma forma de interagir rápida e eficaz.