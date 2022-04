Intel anuncia lucro trimestral de 7.7 mil milhões de euros, mais do dobro do homólogo

Intel dobra lucro para 8 mil milhões no primeiro trimestre de 2022

O produtor de microchips e equipamento eletrónico Intel anunciou na quinta-feira um lucro de 8,1 mil milhões de dólares (7.7 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, mais do dobro do registado no período homólogo.

A empresa sedeada em Santa Clara, no Estado da Califórnia, faturou neste período 18,4 mil milhões de dólares, menos do que os 19,7 mil milhões de há um ano.

Por outro lado, desde o início do ano, a Intel afetou mais 700 milhões de dólares para investigação e desenvolvimento do que em 2021.

Fabricantes de veículos e dispositivos eletrónicos de todo o mundo estão a pedir grandes quantidades de microchips a fabricantes como Intel, por causa do interesse dos consumidores e dos engarrafamentos provocados nas cadeias logísticas nos últimos meses, que atrasaram a produção.

Em todo o caso, os resultados da Intel não convenceram os investidores em Wall Street, o que levou as suas ações a recuarem 4,12% nas transações eletrónicas posteriores ao encerramento de Wall Street.