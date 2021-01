Intel expande testes de carros autónomos e prevê sistema pronto para consumo em 2025

A Mobileye aponta para 2025 como ano crucial nos carros autónomos © Intel Mobileye

A gigante de microprocessadores Intel, através da subsidiária Mobileye, vai expandir em breve os testes da sua frota de carros autónomos para Paris, Tóquio, Xangai e Detroit, com entrada em Nova Iorque pendente da luz verde do regulador.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente sénior da Intel e CEO da Mobileye, Amnon Shashua, durante a apresentação da empresa no CES 2021, que este ano é inteiramente virtual devido à pandemia de covid-19.

"Hoje temos muitas centenas de milhares de veículos a recolher dados, perto de um milhão", disse o responsável. "Trabalhamos com seis fabricantes de carros e vamos duplicar no próximo ano."

A Mobileye está a desenvolver um sistema-no-processador (SoC) para os carros autónomos que começará a ser usado em 2025. Também planeia um radar definido por software para estes veículos.

"Acreditamos que em 2025 um LiDAR frontal será suficiente", disse Shashua, referindo-se ao sistema Light Detection and Ranging que é essencial para atingir a autonomia de um veículo. A intenção da Intel é produzir um sistema com custos tão razoáveis que permita o salto de escala necessário para massificar os carros autónomos.

Inicialmente, tal vai acontecer por via dos robô-táxis, frotas de carros autónomos que levarão os utilizadores de um ponto ao outro. "O robô-táxi vai mudar o jogo quando estiver disponível", disse Shashua. "Mas ter um carro autónomo para o consumidor será completamente disruptivo", afirmou. "Penso que o teremos em 2025."

Além das questões tecnológicas, que o responsável descreveu em detalhe, o grande desafio é a regulação. "É difícil dar o salto para sistemas de consumo, do ponto de vista regulatório", explicou, referindo que é mais fácil certificar uma frota limitada de robô-táxis.

Em causa está a necessidade de garantia total de segurança, algo que tem de ser atingido com sistemas redundantes, sensores que nunca falham e comunicações permanentes.

Além disso, explicou Amnon Shashua, é preciso que o sistema de decisão do carro autónomo se aproxime do comportamento do condutor humano.

"A ideia de ter cuidado não está matematicamente definida, e um computador necessita de precisão", afirmou. A Mobileye tem estado a trabalhar nisso para replicar matematicamente a forma como os humanos fazem cálculos e suposições.

"Tem de ser transparente", frisou o responsável, "para que juntos possamos trabalhar com os reguladores e padronizar isto."

O vice-presidente disse acreditar que essa padronização será atingida, porque sem ela não haverá futuro com carros autónomos. "A segurança não pode ser o ingrediente secreto de um agente. A sociedade não o aceitará no longo prazo."

O CES 2021 arranca hoje e decorre de forma virtual até quinta-feira.