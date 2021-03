Intel investe 17 mil milhões em duas novas fábricas de chips nos Estados Unidos

Pat Gelsinger, CEO da Intel © Walden Kirsch/Intel Corporation

A Intel vai investir 20 mil milhões de dólares, ou 17 mil milhões de euros, em duas novas fábricas de chips no Arizona, Estados Unidos, num investimento que terá incentivos da administração de Joe Biden. É um passo que aumentará de forma drástica a sua capacidade de produção, numa altura em que a gigante dos microprocessadores procura reduzir a dependência das fábricas na Ásia. Parte da estratégia, intitulada IDM 2.0, também passa por criar uma divisão de fundição, Intel Foundry Services, para impulsionar a sua capacidade interna e de terceiros.

O anúncio acontece numa altura em que há uma crise global no segmento de semicondutores, com escassez de produto que afeta empresas em toda a cadeia de valor da tecnologia e sectores adjacentes, como o automóvel.

"Estamos a traçar o caminho para uma nova era de inovação e liderança de produto na Intel", disse o novo CEO da empresa, Pat Gelsinger, durante o evento virtual onde o investimento foi anunciado. O responsável descreveu a fabricante como a única companhia com produção em larga escala capaz de fornecer "inovações de próxima geração" aos clientes.

Neste evento, "Intel Unleashed: Engineering the Future", Gelsinger detalhou que as novas fábricas no Arizona irão criar mais de três mil postos de trabalho avançados permanentes e 15 mil empregos locais de longo prazo. As fábricas darão suporte "aos crescentes requisitos dos produtos e clientes da Intel", bem como capacidade para os clientes de fundição.

A disrupção que tem sido sentida na produção de semicondutores foi provocada por vários fatores, incluindo os problemas relacionados com a pandemia de covid-19, a forte procura por computadores e eletrónica de consumo durante o confinamento e a guerra de tarifas da anterior administração de Donald Trump. A seca que se faz sentir em Taiwan poderá também agravar a situação.

Os analistas preveem que a escassez continuará pelos próximos meses, o que explica que autoridades nos Estados Unidos e na Europa, bem como empresas estratégicas do segmento, tenham começado a olhar para formas de reduzirem a enorme dependência da Ásia.