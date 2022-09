Intel lança novos processadores que ajudam criadores e dão "melhor experiência de gaming do mundo"

© Intel

Está anunciada a 13ª geração de processadores Intel Core, que dará aos utilizadores "a melhor experiência de gaming do mundo" e mais ferramentas para os criadores de conteúdos. O CEO da fabricante norte-americana, Pat Gelsinger, introduziu as novidades na sessão de arranque do Intel Innovation 2022, evento que decorre esta semana em São José, Califórnia.

Os novos processadores, anteriormente conhecidos pelo nome de código Raptor Lake, melhoram o desempenho do sistema mesmo em cargas multitarefa, indicou a empresa.

"Estamos mais uma vez a elevar os padrões do desempenho dos PC com a nossa nova geração de processadores Intel Core 13", resumiu a vice-presidente executiva Michelle Johnston Holthaus. A família Intel Core 13 "é o exemplo mais recente de como a Intel permite a criação de experiências incríveis no PC, em grande escala e em todos os segmentos de PC", continuou. "Combinando isto com um ecossistema de parceiros na linha da frente e novas soluções como a Intel Unison, juntos mostramos ao mundo o que é possível com a experiência de PC daqui em diante."

A responsável referia-se ao novo software que também foi anunciado no arranque do Innovation 2022, Intel Unison, e é um dos lançamentos mais aguardados do ano. Fruto da aquisição de uma empresa israelita (Screenovate), a solução tornará mais fácil a integração entre dispositivos Android e iOS e PC ou Chromebooks, oferecendo experiências similares às que os utilizadores de iOS e Mac já conhecem.

Por exemplo, a solução torna possível atender uma chamada que chega via smartphone no computador. Também facilita a transferência de ficheiros, mensagens de texto e outras notificações.

"Na próxima década, vamos assistir à continuada digitalização de tudo", afirmou Pat Gelsinger, que apareceu em palco com uma t-shirt a dizer "Bringing the geek back". "Cinco superpoderes tecnológicos fundamentais - computação, conectividade, infraestrutura, IA e sensores - vão moldar profundamente a forma como experienciamos o mundo", salientou.

Gelsinger apontou para o papel essencial dos programadores, para os quais a Intel fez vários anúncios, incluindo a disponibilização na Intel Developer Cloud de todas as novas plataformas de hardware para testes pré-lançamento.

"Os programadores, focados tanto no software como no hardware, irão construir este futuro. Eles são os verdadeiros mágicos que avançam o que é possível", sublinhou. "Alimentar este ecossistema aberto está no centro da nossa transformação e a comunidade de programadores é essencial ao nosso progresso."

Outro anúncio do dia foi a Intel Geti, que dará às empresas a capacidade de desenvolverem e lançarem mais rapidamente soluções IA de visão por computador.