Investimento da Tesla em bitcoin pode ser investigado. Vítor Constâncio critica Musk e "zeros e uns"

Elon Musk, o CEO da Tesla e líder da SpaceX, abalou Wall Street esta semana quando a Tesla revelou que comprou 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin (1,24 mil milhões de euros), mas desde logo surgiu uma dúvida ainda por esclarecer: a empresa de veículos elétricos que elevou Musk à liderança dos mais ricos comprou agora esse valor em bitcoin ou há algumas semanas ou meses?

A Tesla admitiu inclusive aceitar em breve criptomoedas como a bitcoin para a compra dos seus automóveis. Nesta altura o valor de uma bitcoin até já está perto de dar para comprar um Tesla Model 3 mais barato que, em Portugal, devido aos impostos, custa 50 mil euros. O valor de uma bitcoin ronda nesta altura os 36 mil euros (chegou a valer 39 mil na segunda-feira), em abril de 2011 valia 1 dólar (32 dólares em junho desse mesmo ano).

Os tweets de Musk a favor das criptomoedas e da bitcoin ajudaram a fazer o preço subir nas últimas semanas e desde a última semana chegou a valorizar mais de 20%, subindo 142% nos últimos três meses. Em alta também tem estado o valor em bolsa da Tesla, que disparou 196% nos últimos seis meses (425% no último ano).

Agora, os advogados e especialistas alertam Musk, conhecido por criar polémica no Twitter e abalar valor de ações com tweets, que pode estar em maus lençóis perante os reguladores dos EUA e enfrentar um inquérito pela Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) sobre "os factos e as circunstâncias" da compra de bitcoins da Tesla.

O documento divulgado na segunda-feira não explica quando a bitcoin foi adquirida. "Não seria surpreendente - dado os tweets de Musk sobre os preços da bitcoin e os movimentos do mercado - se a SEC fizesse perguntas", explica Doug Davison, sócio da Linklaters e ex-chefe de filial da divisão de fiscalização da SEC, ao The Telegraph.

Vítor Constâncio deixa avisos sobre bitcoin e Musk

O português Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, recorreu na segunda-feira ao Twitter para alertar para os perigos da bitcoin e criticar Musk, admitindo que a SEC nos EUA deveria estar a investigar a compra de bitcoins pela Tesla.

Constâncio levanta a suspeita sobre o líder da Tesla, indicando que não só a empresa não divulgou quando comprou, como em dezembro Musk "fez várias declarações a apoiar a bitcoin e o seu valor foi subindo". O líder da Tesla disse há a semana passa numa conversa na rede social Clubhouse que a bitcoin está "à beira" de ganhar maior legitimidade, algo em que o antigo responsável do BCE não acredita.

Para o ex-governante a bitcoin não é mais do que um "ativo especulativo baseado em crenças" sem valor de uso fundamental e lamentou a complacência das autoridades em não avançar com a regulação apropriada para as moedas digitais.

Tesla just announced that it had bought 1.5 billion dollars of bitcoin and could in the future sell cars in bitcoins. Since this morning both Bitcoin and Tesla are going up in the market. Maybe there is afterall something in the saying that"Bitcoin is Tesla without the cars"1/ 20 - Vitor Constâncio (@VMRConstancio) February 8, 2021

"A bitcoin é apenas uma série de zeros e uns numa rede de computadores. Não tem valor de uso fundamental porque nunca será uma moeda", disse no Twitter, garantindo que não deve ser comparada com o ouro já que "não pode ser uma moeda que permita um uso estável como unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor".

O português dá ainda um exemplo, indicando que não será descabido alguém dizer que "a bitcoin é a Tesla sem carros".

Entretanto, esta quarta-feira o ex-governador do Banco de Portugal esclareceu após críticas às suas declarações que não quis desvalorizar a bitcoin, mas apontar que "passou do desejo de ser uma moeda para um bem de investimento, o que pode ser perigoso". "Há analistas e dizer que a bitcoin só subir e há quem fale nos 400 mil dólares de valor, mas também pode colapsar se se confirmar que é demasiado volátil, até para financiadores", diz.

Not surprisingly, my previous tweets on bitcoin were misinterpreted by many. I didn´t predict the demise of bitcoin. I just pointed out that bitcoin changed its nature. From an initial aim of being a currency, it changed into an accepted asset for investment 1/9 - Vitor Constâncio (@VMRConstancio) February 10, 2021

Já em 2018, Constâncio revelava-se céptico dizendo que as criptomoedas "não são moeda coisa nenhuma" e defendia que "não há verdadeiramente moeda sem um poder estatal por trás".

Desde então, a China começou a desenvolver a sua moeda digital baseada, tal como a bitcoin, na tecnologia de blockchain (que serve para verificar transações e guardar registo permanente através de um sistema interligado de bases de dados), que é uma versão digital do yuan chinês e dá pelo nome oficial de Digital Currency Electronic Payment (DCEP).

Musk já foi processado em 2018 pela SEC após ter tweetado sobre a possibilidade de tornar a Tesla privada novamente. depois chegou a acordo acedendo a divulgar documentos e a ter mais cuidado no Twitter.

Bought some Dogecoin for lil X, so he can be a toddler hodler - Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2021

Recentemente Musk e outras personalidades como Snoop Dogg têm promovido a criptomoeda Dogecoin (inclusive com memes divertidos) e esta semana já disparou mais de 65% em valor. A Dogecoin foi introduzida em 2013 como moeda piada, com o intuito de ser divertida (até pelo logotipo com a cara de um cão), além da função de ser uma alternativa aos bancos centrais. Ainda está longe das criptomoedas mais populares, mas já vale 9,5 mil milhões de dólares (a bitcoin lidera com 830 mil milhões em valor global).