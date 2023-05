Investimento em inteligência artificial acima dos 500 milhões em Portugal em dois anos

© Hector Retamal/AFP

Os produtos e serviços desenvolvidos para business analytics e inteligência artificial (IA) representavam no final de 2022 um investimento global de 300 milhões de euros, em Portugal, mas, dentro de dois anos, esse investimento estará acima dos 500 milhões de euros, prevê a International Data Corporation (IDC).

De acordo com a consultora, que divulgou esta quinta-feira o estudo "FutureScape: Worldwide Artificial Intelligence and Automation 2023 Predictions", no final de 2022, as empresas devem ter investido 118 mil milhões de dólares (aproximadamente 110 mil milhões de euros) em soluções de IA.

Para o período 2021-2026, a consultora espera que essa despesa suba para 301 mil milhões de dólares ( aproximadamente 280 mil milhões de euros), o que representa uma taxa de crescimento anual composta de 26,5%. O valor "é quatro vezes superior à taxa de crescimento anual composta de 6,3% para as despesas mundiais em TI, no período em análise", lê-se na nota enviada à redação.

É neste contexto que a IDC antecipa que o investimento português deverá ascencender a mais de 500 milhões até ao final de 2025.

Para Gabriel Coimbra, vice-presidente do grupo e country manager da IDC Portugal, a estimativa demonstra como "a convergência das soluções de business analytics e IA é o catalisador que impulsiona a transformação dos negócios".

"Essa poderosa combinação de tecnologias abre as portas para a inovação, eficiência operacional e vantagem competitiva, capacitando empresas a desbravar novos horizontes num mundo cada vez mais orientado para os dados. Nos próximos anos, as previsões da IDC apontam para um crescimento relevante neste segmento, não só em Portugal como também a nível mundial", argumenta o gestor.