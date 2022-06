Investimento na plataforma low-code da OutSystems com retorno de 506%

Paulo Rosado, CEO da portuguesa OutSystems © Global Imagens

A plataforma low-code da OutSystems, a unicórnio com ADN português nascida num pequeno escritório em Linda-a-Velha, em 2001, e que hoje tem sede em Atlanta, nos Estados Unidos, pagou em seis meses o investimento efetuado pelas empresas que usam esta plataforma de alta performance e valeu um retorno de investimento na ordem dos 506% ao longo de três anos. Estas conclusões fazem parte do estudo Total Economic Impact of OutSystems, realizado pela Forrester Consulting a pedido da empresa portuguesa.

"Todas empresas, independentemente da sua dimensão, precisam criar aplicações essenciais para os negócios, com recursos de desenvolvimento limitados, levando a que recorram cada vez mais a métodos de programação low-code, para atingirem os seus objetivos - mas nem todo o low-code é criado de forma igual.", explica Paulo Rosado, CEO da OutSystems, em comunicado. "Chegou o momento das empresas experimentarem finalmente a produtividade, a potência e a velocidade necessárias para eliminar o backlog, e entregarem o software de que precisam para ter sucesso. Este novo estudo revela o poder do desenvolvimento low-code de alta performance da OutSystems."

Neste estudo da Forrester foram avaliados "os benefícios alcançados por quatro organizações empresariais que anteriormente dependiam de estruturas tradicionais para o desenvolvimento de software, antes de implementarem OutSystems. Uma vez que a OutSystems trabalha com empresas de todas as dimensões e setores, o estudo calculou os benefícios financeiros com base numa avaliação composta, que representa o valor alcançado pelas empresas entrevistadas".

Comparando o tempo e despesa de criação e manutenção de software personalizado interno para as empresas versus a implementação da plataforma Outsystems, o estudo identifica poupanças significativas. "A análise revelou um valor líquido para a OutSystems de 14,77 milhões de dólares [13,75 milhões de euros] ao longo de três anos, quando calculados os benefícios financeiros da plataforma em relação aos custos. Esta análise incluiu 5,5 milhões de dólares [5,1 milhões de euros] em poupanças de custos no desenvolvimento de aplicações, assim como mudanças e manutenção contínuas (31% do total de benefícios). Incluiu ainda 4,6 milhões de dólares [4,3 milhões de euros] em receitas incrementais de iniciativas de negócio criadoras de receitas (26% do total de benefícios) e 6,7 milhões de dólares [6,2 milhões de euros] em poupanças provenientes da melhorada eficiência operacional (38% do total de benefícios)", lê-se na mesma nota.

Por outro lado, a OutSystems melhorou a produtividade dos programadores, indica o mesmo relatório, permitindo que as equipas entreguem mais aplicações em menos tempo, com o mesmo número de profissionais. "Um diretor de engenharia de software e iniciativas de tecnologia de uma empresa farmacêutica observou que os projetos OutSystems eram 25% a 50% mais baratos do que projetos anteriores comparáveis, enquanto um diretor de projetos de desenvolvimento personalizados de um fabricante, revelou uma poupança em tempo de desenvolvimento duas vezes superior no primeiro ano", indicam.