Os novos iPhone 12 começaram a chegar esta sexta-feira, 23 de outubro, às lojas e às mãos dos clientes da Apple - as pré-reservas começaram na sexta-feira da semana passada. Com um design diferente do que tem sido habitual - ao estilo dos iPhone 4 e 5, com arestas rectílineas -, a Apple lança quatro novos iPhone, embora dois só fiquem disponíveis no início de novembro. Todos têm o mesmo aspeto estético e 5G.

Já recebemos uma unidade para teste e fizemos o unboxing, que pode ver em cima. Os modelos já disponíveis são os iPhone 12 e 12 Pro, que são agora do mesmo tamanho e em tudo semelhantes, embora a versão premium tenha um exterior em aço inoxidável e o 12 seja a mesma estrutura em alumínio. Ambos têm ecrã de 6,1 polegadas (são maiores do que o 11 Pro do ano passado).

Os preços começam nos 929 euros no iPhone 12 e 1179 euros no iPhone 12 Pro. A Apple indica que todos os modelos foram reforçados com o que chama de película de cerâmica no vidro para ficarem 4x mais resistentes que modelos anteriores.

E quais são as diferenças entre o 12 e o 12 Pro, além do preço?

O 12 Pro tem uma terceira câmara (a telefoto, que dá zoom ótico de 2x), além da grande angulas, é mais pesado por usar aço inoxidável (o que não é uma propriamente uma vantagem) e vem já com scan LiDAR - tecnologia que ajuda em alguns tipos de fotografia e promete fazer a diferença com a utilização de realidade aumentada.

O armazenamento base do 12 Pro é de 128 GB (contra 64 GB do 12) e o armazenamento máximo vai até aos 512 GB (256 GB no 12). Ambos os ecrãs são OLED, com o 12 Pro a ter um pouco mais de brilho (800 nits contra 625) e há vantagens nos retratos em modo noturno no modelo mais caro, bem como tecnologia Apple ProRAW - que pode ser útil para profissionais trabalharem as fotos.

O iPhone com maior ecrã de sempre, o 12 Pro Max (com 6,7 polegadas), tem sensor com tecnologia que permite ainda maior estabilidade nos vídeos, zoom ótico de 2,5x e mais algumas melhorias e fica disponível no início de novembro. O mesmo acontece com o 12 Mini, o modelo com ecrã de 5,4 polegadas a fazer lembrar modelos mais antigos da Apple.

Vendas superam as expectativas

O analista especializado na Apple, Ming-Chi Kuo, indicava há uns dias que as encomendas antecipadas do iPhone 12 que começaram na sexta-feira da semana passada são já mais do que o dobro do nível visto no iPhone 11 no ano passado. As encomendas foram de perto 2 milhões de unidades nas primeiras 24 horas, com a China a liderar na 'ofensiva' de compras (os clientes chineses já não dispensam o 5G).