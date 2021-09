iPhone 13: Mínimos olímpicos garantem domínio da Apple no segmento premium

Tim Cook apresenta iPhone 13

Ninguém estava à espera de inovações surpreendentes no novo alinhamento de iPhones da Apple, pelo que o que a marca norte-americana levou ao seu evento mais importante do ano foi considerado satisfatório. A gama iPhone 13, com quatro modelos 5G de tamanhos e preços distintos, foi apresentada nesta semana e chega às lojas na sexta-feira, dia 24. Os novos modelos destacam-se pela melhor bateria, que durará mais 1,5 a 2,5 horas, e funcionalidades únicas nas câmaras, com adições nunca vistas em smartphones. O mínimo olímpico desenhado para manter a Apple no topo do mercado premium, posição que até agora nenhuma outra fabricante de smartphones ameaçou.

"A Apple tem 71% de quota nos smartphones acima de 800 dólares, o que é fenomenal; nunca ninguém conseguiu ultrapassar e fazer que perdesse essa posição de forma significativa", diz ao Dinheiro Vivo Francisco Jerónimo, vice-presidente associado da divisão de dispositivos na IDC EMEA. O iPhone 13 deverá garantir a continuidade desse domínio e dar à marca um bom trimestre natalício. "Não estou a ver nos concorrentes algo que torne difícil à Apple voltar a número um no quarto trimestre", considera.



"A Apple continua a fazer o que faz muito bem, gerir os ciclos de upgrade dos clientes da forma mais eficiente possível."



-Francisco Jerónimo Vice-presidente da IDC EMEA



Os novos dispositivos são o iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, continuando a linha de tamanhos e preços do ano passado, quando a Apple lançou o muito bem sucedido em vendas iPhone 12. Jerónimo explica que esse lançamento no final de 2020 motivou um "super ciclo de upgrades" por parte dos consumidores e não era de esperar que este ano voltasse a acontecer a mesma coisa. "A Apple continua a fazer aquilo que sabe fazer muito bem, gerir os ciclos de upgrade dos clientes da forma mais eficiente possível. Não precisam de trazer para o mercado os telefones mais disruptivos todos os anos, mas de ir gerindo o ciclo para saber qual é a altura certa para trazer inovação que realmente cative as pessoas a mudar."

As melhorias do iPhone 13 foram pensadas "para garantir que não estão atrás dos Android, e acho que conseguiram muito bem", diz. Ou seja, não se tratou de maravilhar o mercado como um todo. "Não estão a fazer nada que leve os utilizadores Android a mudar para Apple."

A estratégia é que os que tenham o iPhone 10 ou versões anteriores sejam compelidos a adquirir novos modelos, tendo a certeza de que estão a comprar um dos melhores telefones no mercado. Francisco Jerónimo também alerta para o programa de upgrades, que nalguns casos significa que comprar o novo iPhone 13 entregando um iPhone mais ou menos recente dá uma retoma na ordem das centenas de euros.

Os argumentos do iPhone 13

"Para quem comprou telefone há três ou quatro anos, o valor que a Apple oferece é interessante. Poderá levar alguns a renovar mais cedo", diz. "Só a Apple consegue isto: que o que oferece na retoma de equipamentos seja bom, e conseguem porque é o produto que retém valor por mais tempo, comparativamente com outras marcas."

Isto também significa que a Apple consegue rentabilizar os mesmos telefones duas vezes, revendendo-os recondicionados.

1. Novo chip

Os quatro dispositivos vêm com o A15 Bionic, um chip com 15 mil milhões de transístores, capacidades de Inteligência Artificial e novos gráficos. Testes comparativos mostram que os chips desenhados pela Apple são mais rápidos do que os da concorrência, algo que se tem repetido nos últimos anos, e a marca garante que o mesmo acontece com o A15 Bionic. O chip, composto por um CPU de seis núcleos, é mais rápido do que os antecessores e tem um processador neural mais avançado. É suportado por uma nova placa gráfica de quatro núcleos, que a Apple diz ser 30% mais rápida do que a concorrência, e o Neural Engine de 16 núcleos faz 15,8 biliões de operações por segundo.

2. Câmaras mais poderosas

Graças às capacidades do A15 Bionic e de um novo processador de sinal de imagem, os iPhones 13 introduzem melhorias notórias nas câmaras. No 13 e 13 mini, o sistema traseiro de câmaras duplas vem agora na diagonal, com "o maior sensor de sempre" capaz de captar 47% mais luz. Os modelos recebem também tecnologia que o iPhone 12 Pro Max, OIS, tinha, que estabiliza o sensor para imagens mais precisas.

Já os 13 Pro e 13 Pro Max têm três câmaras traseiras (wide, ultra wide e telephoto) e introduzem algo que ainda não existe em smartphone: a capacidade de tirar fotografias macro sem necessidade de adicionar lentes. Distinguem-se ainda pela inclusão de workflows end-to-end em Dolby Vision e ProRes e capacidades de equipamento de cineasta.

3. Modo cinema e fotos

O modo cinematográfico permite captar vídeo com efeito de profundidade e ajustes automáticos de foco, dando visual profissional aos vídeos. O foco pode até ser alterado após a gravação das imagens, com níveis personalizáveis na app Photos e iMovie. A Apple diz que os iPhones 13 são os únicos capazes de alterar efeitos de profundidade em vídeo em pós-edição. O modo cinematográfico grava em Dolby Vision HDR e em 4K.

Já os estilos fotográficos permitem ajustar definições de uma forma mais complexa e personalizada do que a aplicação de um filtro, com edições a partes específicas da fotografia sem alterar os elementos importantes, tais como o tom de pele.

4. Bateria mais duradoura

É um dos principais atrativos dos novos modelos: a bateria foi redesenhada e, graças ao A15 Bionic, consegue acomodar o aumento do desempenho e as novas câmaras sem se consumir mais rapidamente. Pelo contrário. No iPhone 13 mini a bateria dura mais hora e meia e no 13 mais duas e meia. O mesmo acontece no 13 Pro (+1,5 horas) e Pro Max (+2,5 horas). É algo que o analista Francisco Jerónimo considera relevante tendo em conta a necessidade de carregar o smartphone frequentemente.

5. Ecrã redesenhado

Todos com ceramic shield para serem mais resistentes, os ecrãs têm agora mais espaço útil porque o sistema frontal da câmara foi reduzido em tamanho. São Super Retina XDR OLED com mais 28% no brilho no exterior, e no caso do Pro e Pro Max com atualização adaptativa de 120Hz. Com ProMotion a Apple diz que o ecrã pode ser atualizado de 10 até 120 vezes por segundo, ajustando-se para maior ou menor rendimento gráfico. Em termos de tamanho, o iPhone 13 mini tem 5,4 polegadas, o 13 e 13 Pro têm 6,1 polegadas e o 13 Pro Max vem com 6,7 polegadas.

6. Mais armazenamento

O nível base de preços é similar aos dispositivos do ano passado, mas a capacidade de armazenamento começa nos 128 GB para todos os modelos, até 1 TB no 13 Pro e 13 Pro Max. Escolhendo esta opção no topo de gama Pro Max o smartphone custa 1859€ antes de promoções ou retoma.

7. iOS 15

Com novos iPhones, vem novo sistema operativo. O iOS 15 introduz funcionalidades como o live text (reconhece texto em fotos), novas notificações, opções focus para reduzir distrações, modo retrato e áudio espacial no FaceTime, direções em realidade aumentada no Apple Maps e até a possibilidade de adicionar as chaves de casa ao wallet. Siri, correio e outras aplicações ganham mais controlo de privacidade.